تطاوين: انطلاق أشغال بناء قبة فلكية من الحجم الكبير وتوفير معارض علمية جديدة بقرية العلوم بالجهة

وات - انطلقت بولاية تطاوين، أشغال بناء قبة فلكية من الحجم الكبير، شبيهة بنظيرتها في مدينة العلوم بتونس، بكلفة تزيد عن 500 ألف دينار، ما من شأنه أن يعزز فضاءات قرية العلوم بالجهة، بهدف تنويع نشاطاتها العلمية والدراسية، وتوسيع طاقة استيعاب روادها، وفق ما ذكره مدير القرية، جمال الجريء.

وأفاد الجريء، في تصريح لـ(وات)، بأنه من المنتظر قريبا وضع نسخ من معارض علمية للرياضيات والعلوم، على ذمة الاطفال ورواد القرية الواقعة داخل المركب الجامعي في مدينة تطاوين.



وقد تميز هذا الفضاء العلمي المتفرد في الجهة، بأنشطته الدورية المتنوعة والمكثفة، لا سيما في العطل المدرسية، ومواكبته للارصادات العالمية للظواهر الفلكية وعلوم الفضاء، فضلا عن استقطابه لطيف واسع من تلامذة الجنوب وشبابه، عبر رحلات دراسية للاطلاع ومواكبة عديد التظاهرات الرياضية والعلمية والسهرات الفلكية والندوات الفكرية.

وقد نظمت قرية العلوم بتطاوين خلال العام الجاري، عديد الورشات والمعارض والنشاطات، منها بالخصوص الورشات العلمية خلال عطلة الربيع، وتظاهرة "تطاوين تستعيد أجنحتها بعد 105 سنوات" خلال يومي 19 و20 مارس الماضي، استمتع خلالها روادها بمتابعة عروض الطائرات الشراعية.

ونظمت القرية، أيضا، تظاهرة علوم وترفيه يومي 4 و5 جوان الفارط، وتظاهرة عالم المجهريات والسهرة الفلكية ليلة 19 جوان الماضي، والاحتفال باليوم العالمي للشمس يوم 20 جوان الماضي، والمدرسة الصيفية في الحساب الذهني أيام 23 و24 و25 جوان 2021، فضلا عن المدرسة الصيفية لعلم الفلك أيام 1 و2 و3 جويلية المنقضي، والمدرسة الصيفية للايقاظ العلمي التي امتدت من 7 الى 9 جويلية الفارط .

وقد احتفلت قرية العلوم بتطاوين، يوم 10 نوفمبر الماضي، باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، وأعدت برنامجا ثريا ومتنوعا في اطار زيادة الوعي بأهمية سد الفجوة بين العلم والمجتمع.

ولم تتوانى قرية العلوم، في بناء أواصر تعاون وتكامل مع عديد المدارس الابتدائية والاعدادية، واحتضان الانشطة المشتركة مع المندوبية الجهوية للثقافة، والمندوبية الجهوية للشباب والرياضية وغيرها.



