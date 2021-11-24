المنستير: 29 قرار إيقاف نشاط فضاءات طفولة فوضوية لم تنفّذ بعد

سجّلت اللّجنة الجهوية لمراقبة الفضاءات الفوضوية بولاية المنستير، إصدار 10 قرارات غلق لمؤسسات قانونية للطفولة، و29 قرار إيقاف نشاط لفضاءات فوضوية بالجهة، جميعها لم تنفذ، وفق ما ذكرته، اليوم الاربعاء، المندوبة الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، منية الدغموري بوزويتة.



وأوضحت بوزويتة لـ(وات)، أنّ قرارات الغلق التي لم تنفذ إلى حدّ الآن على مستوى المؤسسات القانونية، تشمل قرار صادر سنة 2017 ضدّ روضة أطفال، و4 قرارات سنة 2019 متعلقة بـ3 محاضن أطفال وروضة، إلى جانب قرار يعود الى سنة 2020 بخصوص غلق روضة، والبقية خلال السنة الجارية، وتتعلق برياض أطفال ومحضنة أطفال.



وكانت المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير، نظمت حملة من 19 إلى 20 أكتوبر 2021، على مستوى 7 معتمديات من مجموع 13 معتمدية بالجهة بعد تلقيها 55 اشعارا بشأن فضاءات طفولة وقع زيارتها جميعها، وتبيّن وجود 32 فضاء طفولة فوضوي تقرر إيقاف نشاطه.

ولم تسجل اللّجنة الجهوية لمراقبة الفضاءات الفوضوية بولاية المنستير، التي تقوم برفع مقترح قرار غلق مؤسسة قانونية أو إيقاف نشاط فضاء فوضوي إلى الوالي، عدم إصدار قرارات في الغرض.



وتتلقي المندوبية، إشعارات بشأن وجود فضاءات فوضوية عبر المنظومة المعلوماتية للوزارة، أو الولاية أو عبر الفاكس أو الهاتف أو بالاتصال المباشر بمقرها، وذلك بدون طلب تقديم الهوية. وتعدّ ولاية المنستير 650 مؤسسة طفولة، منها 32 مؤسسة طفولة عمومية.



