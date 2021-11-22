صفاقس: تزويد الجهة ب2400 طن من مادة الزيت النباتي المدعم وبدء توزيعها غدا الثلاثاء

وصلت، اليوم الاثنين، إلى ديوان الزيت بجهة صفاقس، كمية تقدر ب2400 طن من مادة الزيت النباتي المدعم، ليتم بداية من يوم غد الثلاثاء تزويد تجار محلات البيع بالجملة والتفصيل بهذه المادة بعد تحليلها وتوزيعها على معامل تعليب الزيوت التابعة لديوان الزيت بالجهة.



وأكدت رئيسة مصلحة المنافسة والأبحاث الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس، سامية الكلاعي، في تصريح إعلامي، أن جهة صفاقس قد تحصلت على حصتها كاملة بمادة الزيت النباتي المدعم، وليس لها إشكال في التزود بهذه المادة حتى موفى السنة الجارية، مشيرة إلى أن فرق المراقبة الاقتصادية ستكون متواجدة غدا لمراقبة توزيع هذه المادة الحيوية على محلات البيع بالجملة وبالتفصيل.



وذكرت أن ديوان الزيت بصفاقس يقوم بتوزيع مادة الزيت المدعم على 12 معملا لتعليب الزيوت، من ضمنها 6 معامل بجهة صفاقس، والأخرى تابعة لولايات الجنوب، لافتة إلى أن حصة معامل تعليب الزيوت بصفاقس تقارب 1820 طنا من الزيت.





