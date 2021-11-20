مولودية وهران تنتظر التحاق المدرب التونسي معز بوعكاز لتدريب الفريق الاول

ينتظر أن يشرع المدرب التونسي معز بوعكاز في عمله على رأس فريق مولودية وهران يوم الأربعاء المقبل ''على أقصى تقدير'', حسبما افادت وكالة (واج) اليوم السبت نقلا عن إدارة هذا النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

وصرح شمس الدين بن سنوسي, رئيس النادي الهاوي للمولودية, لوكالة"وأج "في هذا الصدد : "اتفقنا رسميا مع معز بوعكاز لتدريب المولودية, حيث طلبنا منه الحضور يوم الاثنين المقبل, ولكنه ولأسباب تعود إلى ارتباطاته مع ناديه التونسي الحالي, قرر تأجيل التنقل إلى الجزائر إلى يوم الأربعاء".

ويدرب بوعكاز, حاليا نجم المتلوي وسبق له الإشراف على مولودية وهران وأندية جزائرية أخرى آخرها اتحاد بسكرة واتحاد بلعباس الموسم الفارط.

وثمن هذا المسؤول اختيار بوعكاز لتدريب فريقه, مضيفا بأن معرفة الرجل لشؤون المولودية "ستسمح له بالدخول مباشرة في صلب الموضوع".

وأشار بن سنوسي, الذي يعد أيضا عضو في مجلس إدارة الشركة الرياضية للنادي, بأن بوعكاز سيكون مرفوقا بمدرب مساعد من اختياره, على أن تقوم الإدارة الوهرانية بتدعيم الطاقم الفني بمحضر بدني ومدرب للحراس.

ويخلف بوعكاز زميله المدرب الجزائري عز الدين آيت جودي, الذي استقال من منصبه بعد الخسارة التي تلقاها أبناء ''الباهية'' بميدان أولمبي المدية بهدف نظيف لحساب الجولة الثالثة من البطولة, حيث لم يمكث بذلك مع المولودية إلا

قرابة شهرين فقط.



وسيكون معز بوعكاز سادس مدرب يلتحق بالبطولة الجزائري خلال هذا الموسم بعد خالد بن يحي (مولودية الجزائر) و قيس اليعقوبي ( شبيبة الساورة) ولطفي السليمي ( اولمبي المدية ) ونبيل الكوكي ( وفاق سطيف) وعمار السويح ( شبيبة القبائل)



