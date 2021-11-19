المؤشر العام لأسعار العقّارات يزيد بنسبة 9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2021

سجل المؤشر العام لأسعار العقارات خلال الثلاثي الثالث من 2021 ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة.

وعرف المؤشر ذاته تراجعا في نسق ارتفاعه مقارنة بالثلاثي الثاني من 2021 (زيادة بنسبة 15،4 بالمائة).



وسجلت أسعار الشقق، مقارنة بالثلاثية الثالثة من سنة 2020، زيادة بنسبة 5،4 بالمائة مقابل معدل زيادة بنسبة 7،7 بالمائة خلال الست السنوات الماضية 2015-2020).

وارتفعت أسعار الأراضي المعدة للسكن، بدورها، بنسبة 12،6 بالمائة مقابل معدل ارتفاع في حدود 5،7 بالمائة خلال الفترة 2015-2020.

وشهدت أسعار المنازل، من جهتها، انخفاضا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0،5 بالمائة مقابل معدل ارتفاع في حدود 5،1 بالمائة للفترة 2015-2020.



وسجل المؤشر العام لأسعار العقارات تراجعا بنسبة 3,7% خلال الثلاثي الثالث مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2021.

​​​​​​​ ويفسر هذا التراجع، من ناحية، بالانخفاض المسجل في أسعار الشقق بنسبة 7 بالمائة وأسعار المنازل بنسبة 12،4 بالمائة.



وواصل حجم المبادلات العقارية للثلاثي الثاني على توالى تدحرجه لينخفض بنسبة 11،9 بالمائة مقارنة بالثلاثية الثانية من السنة ذاتها بعد تراجع بنسبة 11،1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني.

وشمل هذا التراجع المبادلات بالنسبة للأراضي السكنية بنسبة 12،7 بالمائة والشقق بنسبة 8،8 بالمائة والمنازل بنسبة 9،7 بالمائة.



