بن عروس: حجز 3ر4 اطنان من الموز وكميات مختلفة من المواد الاستهلاكية

أسفرت الحملة المتواصلة للرقابة الاقتصادية التي ينفذها أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس بالتعاون مع المصالح الأمنية والصحية بالجهة من حجز 239 صندوقا من منتوج الموز، وهو ما يعادل 3ر4 اطنان من هذه المادة بأحدى المخازن العشوائية، اضافة الى كميات هامة من المواد الاستهلاكية المختلفة، وذلك خلال عمليات مراقبة مشتركة.



وتأتي هذه الحملة المتواصلة منذ ثلاثة ايام، وفق المدير الجهوي للتجارة ببن عروس الصادق للاهم، في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية ومتابعة عملية التزويد والأسعار بمختلف نقاط البيع بالجملة والتفصيل وكذلك مواصلة للعمل الرقابي الدوري لهذه المصالح على جميع الفضاءات المختصة في بيع وتوزيع المواد الاستهلاكية.



وتم تخصيص عدد من الفرق الرقابية الدورية، وذلك بمعدل 5 فرق يوميا انجزت ما يقارب 1960 زيارة تفقد ومراقبة اسفرت عن رفع 303 مخالفات اقتصادية منذ بداية الشهر الجاري .



وتعلقت اغلب المخالفات التي تم تحريرها، وفق نفس المصدر بالبيع بأسعار غير قانونية وبالفوترة وبالزيادة في الاسعار وعدم إشهار الأسعار و بالبيع المشروط ومخالفة تراتيب الدعم واخفاء واحتكار منتوجات بغاية المضاربة



ومن اهم ماتم حجزه خلال هذه الحملات إضافة إلى الموز ازيد من 5 اطنان من مادة الفارينة و7ر4 اطنان من مادة السداري و1128 لترا من الزيت و2ر1 طن من مادة السكر و1240 علبة سجائر و300 لتر من مادة الجافال.



