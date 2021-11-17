نابل: تراجع عروض الشغل خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 36 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة(تقرير)

وات - تراجعت عروض الشغل بولاية نابل خلال ال10 أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وذلك وفق تقرير صادر عن الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني والمتعلق بمؤشرات سوق الشغل



ويفيد التقرير ذاته، الذي تلقت صحفية (وات) نسخة منه، أن عروض الشغل خلال الفترة المذكورة من السنة الحالية قدرت ب3017 عرض شغل منها 622 للإطارات مقابل 4723 عرضا خلال نفس الفترة من السنة الماضية من بينها 869 لفائدة الإطارات



وأرجعت الإدارة الجهوية للشغل بنابل هذا التراجع الى تواصل تداعيات جائحة "كورونا" وتأثيرها على مؤشرات سوق الشغل بالجهة على غرار بقية الولايات، حيث يشمل الانخفاض تقريبا كل القطاعات بدرجات متفاوتة ففي قطاع الفلاحة انخفضت العروض بنسبة 67 بالمائة وتراجعت بنسبة 48 بالمائة في قطاعي الصناعات المعملية والجلود والأحذية



كما تقلصت عروض التشغيل في القطاع السياحي بنسبة 27 بالمائة وبدرجة أقل انخفاضا في قطاع التجارة بنسبة 13 بالمائة يليها قطاع النسيج بنسبة 7 بالمائة



وفي نفس السياق، شهدت عمليات التشغيل المباشر انخفاضا بنسبة 22 بالمائة حيث تراجعت من 1205 إلى 939، كما شهدت عمليات التشغيل الخاصة بحاملي الشهادات العليا تراجعا بنسبة ب12 بالمائة باعتبار أنها انخفضت من 191 إلى 168عملية تشغيل



وفي المقابل، شهدت عقود الاعداد للحياة المهنية خلال نفس الفترة المذكورة من سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 وشمل الارتفاع خاصة العقود المبرمة لفائدة حاملي الشهادات العليا حيث بلغت 2857 عقدا مقابل 2342 عقدا أي بزيادة بنسبة 22 بالمائة



ويتم إسناد منحة شهرية من قبل مكتب التشغيل للمنتفعين بهذه العقود قدرها 200 دينار لحاملي الشهادات العليا و150 دينارا لبقية المستويات إضافة إلى المنحة التي تسندها المؤسسة



ويبين التقرير ذاته، أنه في إطار تشجيع ومرافقة باعثي المشاريع تولت مصالح التشغيل بالجهة إلى موفى أكتوبر الفارط دراسة 223 مشروعا منها 100 مشروع لحاملي الشهادات العليا، فضلا عن تمويل 83 مشروعا منها 51 لحاملي الشهادات العليا



وانتفع بمختلف العمليات التكوينية، في مجال تنمية روح المبادرة والتشجيع على بعث المشاريع والتصرف والتسيير، حوالي 300 شاب وشابة وقد تم إسناد منح مرافقة لفائدة 75 باعثا جديدا مع تخصيص منحة شهرية قدرها 200 دينار شهريا لمدة سنة واحدة لمساعدتهم على تغطية بعض المصاريف وضمان انطلاقة جيدة لمشاريعهم



أما بخصوص برامج التعاون مع مكتب العمل الدولي، فقد تم في إطار مشروع دعم المرأة الريفية لبعث المشاريع انتقاء 61 منتفعة من مختلف المناطق الريفية بولاية نابل لتمويل مشاريعهن



وتم في إطار مشروع مرافقة وتدريب الشباب وتعزيز التشغيلية، تنظيم 6 دورات تكوينية في مجال المهارات الحياتية لفائدة 99 من طالبي الشغل بكل من نابل والحمامات وقرمبالية، وستتواصل هذه الدورات خلال سنة 2022 لتشمل طالبي الشغل من مختلف مناطق الولاية خاصة وقد ثبتت أهمية هذا التكوين في تيسير إدماج الشباب في الحياة المهنية عبر إكسابهم مهارات وتقنيات تمكنهم من الثقة في النفس والقدرة على التواصل.



