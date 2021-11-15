أريانة: أعوان مستشفى محمود الماطري يحملون الشارة الحمراء احتجاجا على عدم تفعيل الاتفاقيات مع الطرف الإداري

قرّر أعوان مستشفى محمود الماطري بأريانة، حمل الشارة الحمراء بداية من اليوم الاثنين، احتجاجا على عدم تفعيل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع سلطة الاشراف، والتي تم تضمينها في محاضر جلسات متعاقبة عقدت آخرها منذ قرابة الشهر في الادارة الجهوية للصحة بأريانة، وفق ما أفاد به "وات"، كاتب عام النقابة الاساسية لمستشفى محمود الماطري، محمد العرفاوي.



وأوضح المصدر ذاته، أن كل ما تم الاتفاق على تنفيذه مع الجانب الإداري قبل موفى شهر أكتوبر المنقضي، لم يتحقق منه شيء، ويتعلق الأمر بصرف منحة العودة المدرسية ومنحة العمل الليلي والساعات الإضافية ومنحة العمل أيام الأعياد والعطل الرسمية، بالإضافة إلى تمكين أعوان قسم الاشعة من مستحقاتهم من الحليب.

وأضاف، أن تلكؤ الجانب الإداري ومماطلته في تفعيل الاتفاقيات الموقعة يتكرر منذ سنوات عديدة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الإدارة تماطل منذ 4 سنوات في توزيع مادة الحليب المقدرة بلتر واحد يوميا، والمخصّصة لوقاية العاملين بقسم الأشعة من الاشعاعات الخطيرة بانتظام، بالإضافة إلى عدم صرف ساعات العمل الليلي في موعدها المتفق عليه بعد نهاية كل ثلاثية.



وشدّد العرفاوي، على أن أعوان المستشفى سيواصلون حمل الشارة الحمراء إلى حين الاستجابة لمطالبهم، مؤكدا أنهم سيلجؤون إلى إقرار إضراب في حالة عمل تفاعل الطرف الإداري. وبيّن أنهم وإلى حد الساعة لم يتلقوا أية دعوة للحوار.



