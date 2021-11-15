منوبة: نشر القائمة الاسمية الأوّلية للمنتفعين بمشروع السكن الاجتماعي بالفجّة من معتمديّة المرناقيّة

وات - نشرت مصالح ولاية منوبة، صبيحة اليوم الاثنين، القائمة الاسمية للمقبولين أوليا للانتفاع بمشروع السكنأ الاجتماعي بمنطقة الفجّة من معتمدية المرناقية، المتواصلة أشغاله حاليا ويشمل 1537 مسكنا اجتماعيا جديدا منها 920 مسكنا جماعيا و617 مسكنا فرديا.

وأكد والي منوبة، محمد شيخ روحه، في بلاغ أصدره في الغرض، أن هذه القائمة أولية وقابلة للمراجعة، وذلك بعد فتح آجال للطعون والاعتراضات والملاحظات لمدة شهر، بداية من تاريخ اليوم 15 نوفمبر والى حدود 14 ديسمبر القادم.



واعتبر ان الترتيب بالقائمات الاسمية يعدّ أوليا الى حين دراسة جميع الاعتراضات المدوّنة بالسجل المفتوح للغرض بالمعتمديات، ويمكن لأي مواطن بالجهة الاعتراض إن توفرت لديه معطيات بخصوص مترشح مقبول أوليا، شريطة الادلاء بمعلومات جديّة ووجيهة تتعلق بعنصري الدخل العائلي وعدم الملكية، وذلك عبر استمارة تسحب من الموقع او مباشرة من المعتمدية وتسلّم الى المعتمديات مقابل وصل تسلم، وذلك خلال توقيت الاداري و في الآجال القانونية المنصوص عليها.



وأشار الى انه بعد استيفاء جميع الطعون والاعتراضات، ودراستها ومراجعة الترتيب الاولي للقائمة، من قبل اللجنة الجهوية للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، سيتم القيام بعملية قرعة للمترشحين الاخيرين المتساوين في الترتيب وإعداد القائمة النهائية للمقبولين.



يذكر أن وحدة التصرف حسب الاهداف في البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي واللجنة الجهوية بولاية منوبة قد اختارت 5248 مطلبا يستجيب أصحابها للشروط وذلك من جملة 11 ألفا و102 مطلبا قدمت للانتفاع بالمشروع السكني.



يشار إلى نسب انجاز مختلف اقساطه تراوحت بين 80 و90 بالمائة ، فيما لا يزال القسط الثاني من المشروع في مرحلة الدراسة بعد فسخ عقد الانجاز الاول الذي لم يتجاوز انجاز 210 مساكن جماعية ضمنه نسبة الـ15 بالمائة، بعد الشروع في انجاز المشروع في نهاية 2016 بكلفة جملية تفوق 85 مليون دينار، وفق مصالح الادارة الجهوية للتجهيز.



