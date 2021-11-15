رئيس اقليم "الصوناد" بمنوبة يؤكد ان تغير مذاق مياه الشرب بطبربة والبطان راجع لنقص مياه الشمال وانه لم يقع اجراء اي تدخل بالجهة

وات - نفى رئيس إقليم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بمنوبة حبيب العبدلي اجراء اي تدخل بالجهة تسبب في تغير جودة مياه الشرب بمعتمدتي طبربة والبطان، على عكس ما يروج، مؤكدا ان تسجيل تغير على نوعية ومذاق مياه الشرب بالمنطقتين ناتج اساسا عن النقص الشديد في مياه الشمال وضعف منسوب مياه سدّ بني مطير نتيجة انحباس الامطار.



وأضاف ان المنطقتين تتزودان مباشرة من قناة جلب مياه الشمال قبل برج العامري والمرناقية، ولم تتاثر عملية التزود سابقا بهما، باعتبارها الاولى في التزود على مستوى الجهة، فضلا عن تحسن منسوب سد بني مطير رغم الربط بمشروع تدعيم الموارد المائية لتحسين التزويد بالماء الصالح للشرب، والذي يقع اللجوء فيه عند الحاجة (خاصة عند تسجيل نقص في مياه الشرب) الى خلط مياه بني مطير بمياه مركب غدير القلة، كحلّ للتّرفيع في كميّات المياه الّتي يقع ضخّها في الخزّانات، وتدارك النقص الحاصل.



وأكد على ان وضعية التزود بمياه الشرب تشهد ادنى مستوياتها، نتيجة انحباس الامطار وشح المياه بالسدود، وان الضخ الاساسي هو عبر مركب غدير القلة الذي يتزود من وادي مجردة وسدود البراق وماطر، وان النقص الحاصل في مياه الشمال انعكس اليا على ضخ كميات اكثر لتزويد طبربة والبطان.



وشدد على ان اقليم "الصوناد " بمنوبة مكلف بتوزيع المياه حسب الكميات المتوفرة، وحريص على تزويد جميع المناطق وعلى عدم تسجيل اي اضطراب او انقطاع باي منطقة بالجهة، وخاصة بالمناطق المرتفعة، وإيجاد الحلول المتاحة والممكنة للاضطرابات في التزوّد.



يشار الى ان المواطنين والناشطين في المجتمع المدني بمعتمديتي طبربة والبطان يشعرون بالامتعاض بسبب تغيّر مذاق الماء خلال الاسبوع المنقضي، وقد طالبوا مصالح الاقليم بتوضيح حول التغيير الحاصل على مياه الشرب، واكدوا انهم سينفذون تحركا إحتجاجيا للمطالبة بحقهم في الماء الصالح للشراب و بإرجاع الماء المتأتي من سد بني مطير.



كما كلفت بلدية البطان صبيحة اليوم الاثنين، عدل تنفيذ للقيام بتحليل عينة من ماء الشرب للتاكد من صلوحيته، وفق بلاغ نشرته ادارة البلدية على صفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" .



