تصفيات كأس العالم 2022 - المنتخب الوطني يستانف الإعداد لمباراة زامبيا

استانف المنتخب الوطني للأكابر يوم الأحد، الإعداد لمباراة الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات ضمن تصفيات كأس العالم، قطر 2022، التي ستجمعه يوم الثلاثاء 16 نوفمبربملعب حمادي العقربي برادس بحضور الجمهور مع منتخب زامبيا.



وخضع اللاعبون الذين شاركوا في اللقاء ضد غينيا الاستوائية لحصة تدريب في مقر الإقامة لإزالة الإرهاق فيما أجرت بقية العناصر الأخرى التي لم تشارك في اللقاء حصة تدريبية بالملعب الفرعي برادس، ارتكز خلالها العمل على الجانب البدني.



وسيجري المنتخب الوطني، الاثنين حصة تدريبية أخيرة ضمن برنامج التحضيرات للمقابلة الحاسمة مع نظيره الزامبي..



ويذكر ان المنتخب التونسي كان خسر مباراته مع منتخب غينيا الاستوائية ضمن الجولة الخامسة قبل الاخيرة أول امس في مالابو صفر-1واصبح يتقاسم معه المركز الاول في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط لكن باسبقية للمنتخب الوطني الفائز ذهابا 3- صفر على مستوى المواجهات المباشرة وفارق الاهداف المدفوعة والمقبولة.



ويحتاج منتخب نسور قرطاج للفوز يوم الثلاثاء امام زامبيا من اجل التاهل للدور الثالث والحاسم من التصفيات لمونديال قطر 2022.



