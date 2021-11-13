قضية المركز الجهوي للاداءات بسوسة:اصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 21:06 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بمحكمة سوسة 1 والناطق الرسمي بإسمها معز اليوسفي، في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم"، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية سوسة 1 ، أصدر اليوم السبت، 3 بطاقات إيداع بالسجن ضد 3 متهمين.

وأوضح أن ذلك يأتي في اطار القضية المرفوعة ضد المركز الجهوي للآداءات بسوسة وعدد من المظنون فيهم. واشار الى أن قاضي التحقيق بدأ اعماله منذ يوم امس ومازالت الأبحاث متواصلة.



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