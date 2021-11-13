قضية المركز الجهوي للاداءات بسوسة:اصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن

أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بمحكمة سوسة 1 والناطق الرسمي بإسمها معز اليوسفي، في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم"، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية سوسة 1 ، أصدر اليوم السبت، 3 بطاقات إيداع بالسجن ضد 3 متهمين.
وأوضح أن ذلك يأتي في اطار القضية المرفوعة ضد المركز الجهوي للآداءات بسوسة وعدد من المظنون فيهم. واشار الى أن قاضي التحقيق بدأ اعماله منذ يوم امس ومازالت الأبحاث متواصلة.
وأوضح أن ذلك يأتي في اطار القضية المرفوعة ضد المركز الجهوي للآداءات بسوسة وعدد من المظنون فيهم. واشار الى أن قاضي التحقيق بدأ اعماله منذ يوم امس ومازالت الأبحاث متواصلة.
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