قبلي : جمعية سليمة تنظم ورشة عمل مع المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد المراة في اطار مشروع "وقيت باش نحكو"

وات - نظّم مكتب قبلي لجمعية "سليمة" صباح اليوم بأحد الفضاءات في الجهة ورشة عمل مع المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد المراة وذلك في اطار مشروع "وقيت باش نحكو" الذي تنجزه الجمعية ضمن المبادرة النسوية الاورومتوسطية التي تشرف عليها بتونس جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية بتمويل من الاتحاد الاوروبي.



واوضحت رئيسة مكتب قبلي لجمعية سليمة نعيمة بن منصور لـ(وات) ان هذه الورشة تمثل باكورة الانشطة في اطار مشروع "وقيت باش نحكو" الرامي الى تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف في ولاية قبلي الى الخدمات المؤسساتية المتدخلة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات مشيرة الى ان المراة بهذه الربوع لم تتمتع الى حد الان بكافة حقوقها التي تحميها من العنف المسلط عليها من الرجل او العنف الاقتصادي في ظل نقص الاحاطة الاجتماعية والمؤسساتية بالنساء علاوة على الطابع المحافظ للمجتمع بهذه الجهة.

واضافت بن منصور ان مشروع "وقيت باش نحكو" سيعمل على التنسيق بين كافة المؤسسات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات مع تعريف المراة في الجهة بمختلف التشريعات والقوانين التي تحميها من التعرض للعنف وخاصة منها القانون عدد 58 لسنة 2017 وكيفية التواصل مع بعض الادارات الجهوية والامنية التي تتكفل بالتدخل لوضع حد لهذا العنف وانصاف المراة المعنّفة.

وفي ذات السياق اكدت ذات المصدر ان برنامج مشروع "وقيت باش نحكو" انطلق اليوم عبر تنظيم ورشة عمل مع المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد المراة ليتواصل يوم غد من خلال تنظيم ورشة بفضاء جمعية احباء البيئة بسوق الاحد لتكوين 6 نساء ميسرات في القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 سيتولون بدورهن التواصل مع النساء المعنّفات بالجهة لتعريفهن بحقوقهن والقوانين التي تحميهن من كافة اشكال العنف المسلط عليها سواءا من الرجل او من المجتمع او العنف الاقتصادي.

كما سيتواصل برنامج هذا المشروع عبر تكوين عدد من المختصات في الانصات للنساء والاطفال ضحايا العنف الى جانب تنظيم حملة تحسيسية لفائدة النساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي وخاصة في مجال جمع وتعليب التمور وما يتعرضن له من تمييز في الحقوق مقارنة بالرجل رغم قيامهن بنفس الاعمال تقريبا بالاضافة الى تنظيم حملة تحسيسية لفائدة تلاميذ عدد من المعاهد لتقديم نبذة عن العنف المبني على التمييز مع توزيع دليل الخدمات المتاحة لضحايا العنف والناجيات منه على اكبر عدد من نساء ولاية قبلي لتعريفهن بكيفية الحصول على مساعدة من قبل المختصين في مناهضة العنف ضد المراة بمنطقتهن.

ومن ناحيتها اكدت رئيسة جمعية "سليمة" ريم النصيري لـ(وات ) أن مشروع وقيت باش نحكو" هو مشروع يندرج في اطار حملة للقضاء على جميع اشكال العنف ضد النساء والفتيات في دول جنوب المتوسط اطلقتها المبادرة النسوية الاورومتوسطية بالشراكة مع ائتلاف يتكون من عدد من منظمات الدفاع على حقوق الانسان بكل من تونس ومصر ولبنان والمغرب والجزائر والاردن وفلسطين.



