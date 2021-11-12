الجزائر تكتسح جيبوتي وتتصدر مجموعتها في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر

Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 - 16:44 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - اكتسح منتخب الجزائر نظيره جيبوتي برباعية نظيفة اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق يوسف بلايلي (29)، قبل أن يضيف سعيد بن رحمة الهدف (40)، فيما تكفل سفيان فيغولي بالهدف الثالث (42). وفي الدقيقة 86 سجل اسلام سليماني الهدف الرابع للمنتخب الجزائري.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، فيما يتذيل منتخب جيبوتي ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

واستفاد المنتخب الجزائري من تعثر منافسه المباشر بوركينا فاسو، والذي تعادل مع منتخب النيجر 1-1، في مباراة بنفس الجولة في المجموعة ذاتها.

ورفع منتخب بوركينا فاسو، الذي سيحل ضيفا على الجزائر في الجولة الأخيرة، رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، ويحتل منتخب النيجر المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236026



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الجمعة 12 نوفمبر 2021 | 7 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:14 14:52 12:10 06:54 05:25
Babnet
20°
 Babnet23° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1524°-1522°-1420°-1619°-15
  • Avoirs en devises
    20963,3

  • (12 nov)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,29233 DT        1$ =2,86173 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 nov)   999,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة