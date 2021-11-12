قبلي: انطلاقة فعاليات الدورة الرابعة لملتقى طريق الواحة للفوتغرافيا بدار الثقافة بسوق الأحد

وات - انطلقت عشية الأمس الخميس بدار الثقافة ابن خلدون بسوق الاحد فعاليات ملتقى طريق الواحة الدولي للفوتغرافيا في دورته الرابعة التي تتواصل على امتداد اربعة ايام بمشاركة عديد الهواة والمختصين في التصوير الفوتغرافي من تونس وامريكا و وتركيا وموريتانيا ومصر وليبيا والعراق.



وأوضح مدير دار الثقافة ابن خلدون بسوق الاحد "لسعد شعبان" اليوم لوات ان هذا الملتقى الذي تعذر تنظيمه خلال الموسمين الماضيين بسبب الوضع الوبائي الذي مرت به البلاد يعود هذه السنة بمشاركات دولية اكبر مع تنظيمه لاول مرة على امتداد اربعة ايام عوضا عن ثلاثة ايام قصد تمكين المشاركين من فسحة اكبر لممارسة فن التصوير الفوتغرافي والتعرف اكثر على الواحة ومميزاتها

واضاف "لسعد شعبان" ان انطلاقة الملتقى كان عبر تنظيم سلسلة من العروض الفلكلورية تلاها افتتاح معرض دولي للصورة الفوتغرافي ببهو دار الثقافة ابن خلدون ليكون المولعون والمشاركون في هذه التظاهرة على موعد اليوم الجمعة مع زيارة للمبردات المائية بواحات سوق الاحد اين سيتم التقاط جملة من الصور الميدانية التي ستكون محور لمسابقة هذا الملتقى الذي سيركز على علاقة المياه بالواحة

كما سيتواصل برنامج هذا الملتقى عشية اليوم عبر تنظيم ورشات في اليات الصورة والتصوير بالضوء تحت اشراف عدد من المختصين من مصر ليكون رواد هذه التظاهرة على موعد يوم غد السبت مع مسابقة في الاكلة الشعبية المميزة للمنطقة و المخصصة هذه السنة لاكلة "الكسكسي" ثم يفسح المجال اثرها لتنظيم ورشة التصوير الليلي بفضاء مركز الاقامة بددار الشباب بقبلي تحت اشراف الاستاذ لسعد العكروت

ويختتم هذا الملتقى يوم الاحد المقبل عبر تتويج اجمل صورة في هذا الملتقى والفائزة في مسابقة احسن طبق كسكسي تقليدي .



