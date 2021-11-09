لقاء بين وزير الشّؤون الدّينية ورئيس الأساقفة في تونس

Publié le Mardi 09 Novembre 2021 - 16:27 قراءة: 0 د, 41 ث
      
استقبل الدكتور إبراهيم الشائبـي وزير الشّؤون الدّينية صباح يوم الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 بمقرّ الوزارة المطران إيلاريو أنطونيازي نيافة أسقف كاتدرائية تونس للمسيحيـّين الكاثوليك.

وخصّص اللـّـقاء للاطلاع على وضعية الجالية المسيحية في تونس وظروف عمل المشرفين على الشّأن المسيحي بها ومشاغلهم، وأشار الوزير إلى أنّ تونس كانت دائما أرض التسامح واللقاء وأن الإسلام حثّ على احترام الديانات السماوية وحماية معتنقيها.
وحثّ وزير الشؤون الدّينية الضيف على مزيد التعريف بالثراء الحضاري في تونس والتشجيع على السياحة الدينية.

وأشار الضّيف من جهته إلى ما يحظى به الإخوة المسيحيون من طمأنينة وسكينة في تونس بفضل ما تكفله لهم الدّولة من أمان في أداء مناسكهم واحترام لشعائرهم وحياتهم اليومية وهو ما عزز احترامهم وحبهم لتونس كما عبّر عن استعداده لبذل كل الجهود الّتي من شأنها أن تقرّب بين الشعوب والديانات وتساهم في نشر السلم العالمي وتعرّف بتونس أرضا للتآخي والتآلف.

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