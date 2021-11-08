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متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 8 نوفمبر..







باجة: نزول كافة معتمديات الولاية الى مستوى الانذار المنخفض والمتوسط للاصابة بفيروس "كورونا"





تم في اخر الاسبوع المنقضي تسجيل نزول كافة معتمديات ولاية باجة الى مستوى الانذار المنخفض (اقل من 10 اصابات لكل 100 الف ساكن) للاصابة بفيروس "كورونا" المستجد باستثناء معتمدية نفزة التى بقيت في مستوى الانذار المتوسط (اقل من 50 اصابة لكل 100 الف سامن) بوجود 12 اصابة بها.



من جهة اخرى ارتفعت نسبة التعافي من الفيروس الى 99 فاصل 89 بالمائة بتسجيل تعافي 19407 اشخاص من جملة 19428 شخصا اصيبوا ب"كوفيد 19" بالجهة منذ بداية الجائحة



وبلغت نسبة اشغال اسرة المؤسسات الاستشفائية بمرضي "كوفيد 19" 11 بالمائة مع تواصل اقامة 9 مرضى بها، فى حين استقر عدد الوفايات جراء الاصابة بالفيروس فى حدود 667 شخصا نظرا لعدم تسجيل وفايات منذ 4 نوفمبر الجاري.



