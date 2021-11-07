ماراطون صفاقس الدولي للزياتين: 776 عداء وعداءة على خط انطلاق الدورة الثامنة، ومشاركة عدائين من عديد الدول

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عرفت الدورة الثامنة لماراطون صفاقس الدولي للزياتين 2021، التي احتضنتها منطقة سيدي منصور بمدينة صفاقس، اليوم الأحد، مشاركة 776 عداء وعداءة، كانوا على خط الانطلاق في المسابقات الأربع للتظاهرة، كما تميزت بمشاركة عدائين من عديد الدول، على غرار سويسرا وألمانيا والأرجنتين واسبانيا وروسيا وفرنسا.وقال نعمان بوحامد، منظم هذا الماراطون، الذي أُحدث منذ سنة 2012 في منطقة الزياتين "بشكة" بمعتمدية منزل شاكر وما فتئ يتطور من دورة على أخرى، أن عدد المشاركين كان مرشحا أن يكون أكبر لولا صعوبات الظرف الصحي التي حالت دون مشاركة عدائين من دول أخرى، من بينها الجزائر والمغرب.في المقابل، أشاد بوحامد في تصريح ل(وات) بالمشاركة النوعية للفتيات التي تزايدت من دورة على أخرى وارتفعت في هذه الدورة إلى 30 بالمائة من إجمالي المشاركين. كما ثمن ما وصفه بانتشار ثقافة العدو في تونس في السنوات الأخيرة، والتي ساهم الماراطون في ترسيخها، حيث شارك في الدورة الحالية 70 فريق عدو من عديد ولايات الجمهورية.وتتوزع مشاركات العدائين والعداءات على أربعة سباقات، هي على التوالي "الماراطون الكامل" على مسافة 42.195 كيلومترا، و"نصف الماراطون" على مسافة 21.100 كيلومترا، و"سباق 10 كيلومترات"، و"سباق 5 كيلومترات".وفاز بسباق الماراطون الكامل في صنف الذكور، عبد الرحيم زهاوي من نادي مؤسسة "إيسيلور سيفو" بتوقيت ساعتين و47 دقيقة و48 ثانية، وفي الإناث، ريم سليمان من النادي الرياضي للحرس الوطني بتوقيت 3 ساعات و47 دقيقة و31 ثانية.كما فاز بسباق "نصف الماراطون" محمد أمين قويسم من نادي الحرس الوطني بتوقيت ساعة و7 دقائق وثانية وحيدة و93 جزءا من المائة، وفي صنف الإناث محبوبة بلقاسم من نادي الحرس الوطني بساعة و38 دقيقة و25 ثانية.وفاز بالمرتبة الأولى في سباق العشر كيومترات، ناصر بن عتيق من نادي المطوية للعدو بتوقيت 39 دقيقة و4 ثواني، وفي صنف الإناث دنيا المنصوري من نادي العدو بتونس بقطعها المسافة في 47 دقيقة و45 ثانية.وأما سباق الخمس كيلومترات، فقد فاز بالمرتبة الأولى فيه عن صنف الذكور محمد الحمزاوي من نادي ألعاب القوى بالمنستير بتوقيت 18 دقيقة و17 ثانية، وعن صنف الإناث رحاب كواش من نادي العدو بصفاقس بتوقيت 20 دقيقة و32 ثانية.وتقترن الدورة الثامنة لماراطون صفاقس 2021 بانضمام هذه التظاهرة الرياضية السنوية إلى البرمجة العالمية للتظاهرات المؤهلة لبطولة العالم 2022 للعدائين البالغين 40 عاما وأكثر على مسافة 42 كيلومترا، المعروفة باسم "ماراطون ماستر".وينتظر أن يكون للفائزين في هذه الدورة الجديدة، بحسب نعمان بوحامد، فرص للمشاركة في إحدى المسابقات الست الأكبر في العالم، وهي نيويورك وشيكاغو وبوسطن ولندن وبرلين وطوكيو، وهي مسابقات تؤهل للبطولة العالمية لماراطون "ماستر" التي تنظمها "أبوت وارد ماراطون ماستر". ABBOTT WORD MARATHON MAJORSوسيكون بذلك "ماراطون صفاقس" واحدا من بين 175 سباق ماراطون مؤهل للبطولات العالمية، ومنها 10 سباقات في إفريقيا و9 سباقات في العالم العربي، من بينها سباقان في تونس، هما "ماراطون صفاقس الدولي" و"ماراطون قرطاج الدولي"، الذي ينظم في فيفري 2022، بحسب منظم الماراطون.وكان انتظم بمناسبة هذه الدورة الثامنة على هامش مسابقاتها الرسمية أمس السبت، سباق على مسافة 3 كيلومترات حول سور مدينة صفاقس، خصص لأطفال مدارس مختلف معتمديات الولاية، شارك فيه حوالي 650 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة.