حجز 50 طن من الخضر والغلال والمواد الغذائية المختلفة في اطار البرنامج الاستعجالي للمراقبة الاقتصادية

واصلت وزارة التجارة وتنمية الصادرات يومي 04 و05 نوفمبر 2021 تنفيذ البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة حيث تم رفع 653 مخالفة اقتصادية وحجز 29,16 طنا من الخضر والغلال و20,6 طنا مواد غذائية مختلفة



كما تم حجز 3500 بيضة و1879 لترا من الزيت النباتي المدعم إضافة الى 9870 علبة تبغ و 30,8 طنا من الاسمنت و4382 قطعة من المواد المختلفة ، حسب ما افادت به الوزارة.

وتمثلت أهم العمليات الرقابية النوعية المسجلة بنفس التاريخ في رفع 34 مخالفة وحجز 5,84 طنا من الخضر و الغلال و58 لترا من الزيت النباتي المدعم بولاية صفاقس ورفع 21 مخالفة وحجز 01 طنا من البطاطا و5750 علبة تبغ بولاية سوسة ورفع 36 مخالفة وحجز 156 قطعة من مواد مختلفة بولاية القيروان



كما افضت الى رفع 31 مخالفة وحجز 30,8 طنا من الاسمنت بولاية سيدي بوزيد ورفع 29 مخالفة وحجز 21 قطعة من مواد مختلفة بولاية القصرين ورفع 09 مخالفات وحجز 18 طنا من المواد الغذائية المختلفة بولاية قابس ورفع 148 مخالفة وحجز 2,6 طنا من البطاطا و620 علبة تبغ بالإدارة المركزية ورفع 42 مخالفة وحجز 1,4 طنا من الخضر والغلال، 3500 بيضة و156 لترا من الزيت النباتي المدعم بولاية أريانة

وتم كذلك رفع 32 مخالفة و حجز 03 طنا من البطاطا و13,4 طنا من الخضر والغلال و2,6 طنا من المواد الغذائية، 37 لتر من الزيت النباتي المدعم و18 قطعة من المواد المختلفة بولاية بنزرت ورفع 02 مخالفات وحجز 2350 علبة تبغ بولاية قبلي ورفع 33 مخالفة وحجز 2,6 طن من البطاطا، 900 علبة تبغ و183 قطعة من مواد مختلفة بولاية الكاف ورفع 21 مخالفة وحجز 500 لتر زيت و102 قطعة من مواد مختلفة بولاية سليانة ورفع 33 مخالفة وحجز 1128 لتر من الزيت النباتي المدعم و250 علبة تبغ بولاية بن عروس ورفع 12 مخالفة وحجز 3902 قطعة من مواد مختلفة بولاية توزر ورفع عدد 179 مخالفة ببقية الولايات

وبذلك ترتفع الحصيلة الجملية المحينة، منذ انطلاق البرنامج يوم 15 أكتوبر 2021، إلى رفع 6148 مخالفة اقتصادية إضافة إلى حجز كميات هامة من المواد منها خاصة 1595طنا من الخضر والغلال و513 طنا من مواد غذائية مختلفة و1,43 مليون بيضة و 6.5 طن من لحوم الدواجن و15 ألف لترا من الزيت النباتي المدعم إضافة الى 300 طنا الاسمنت و54 ألف علبة تبغ و411 ألف قطعة من مواد مختلفة.



