مؤتمر التجديد الفكري العربي الاول يكرم المفكر التونسي الراحل هشام جعيط

وات - يكرم مؤتمر التجديد الفكري العربي الاول المقرر تنظيمه بتونس من 07 الى 11 نوفمبر الجاري المفكر التونسي الراحل هشام جعيط الى جانب تكريم كل من المفكر المغربي الراحل محمد جابر العابدي والشاعر العراقي الراحل عبد الرزاق عبد الواحد وذلك تقديرا لمساهماتهم في اثراء الساحة الفكرية العربية.



وينتظم مؤتمر التجديد الفكري العربي الاول ببادرة من المعهد العالمي للتجديد العربي تحت شعار "التجديد العربي ,مشروع لفكر عربي حديث " حيث اكد رئيس المعهد خضير المرشدي خلال لقاء اعلامي عقد اليوم الجمعة بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة ان "الهدف من المؤتمر توحيد الرؤى من اجل اعادة النظر في المنظومات الفكرية المختلفة الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها والتجديد فيها عبر صياغة مقاربات نقدية والقيام بدراسات معمقة من اجل طرح تنويري مغاير يمكن من تطوير المجتمعات العربية باعتبار انه حان الوقت لولادة فكر عربي حديث ".



واضاف المرشدي ان "المؤتمر يستهدف ايضا فئة الشباب التي هي بحاجة الى اشراكها في التاسيس لقيم فكرية وثقافية مغايرة للسائد لكونها قوة دعم مهمة لتحديث المجتمع خاصة في ظل ما نعيشه حاليا من هيمنة لمنظومات فكرية وتيارات سياسية تمكنت في السنوات الاخيرة من ايذاء المجتمعات العربية وخاصة فئة الشباب تحت غطاء الدين الذي تم استخدامه لبث نزعات التخلف والتجويع المادي والمعنوي لتتحول بعض البلدان العربية التي عرفت في السابق بكونها منارات علمية وثقافية هامة الى بلدان لبث الشعوذة والخرافات " على حد تعبيره.



من جانبها اكد زهية جويرو نائبة رئيس المعهد العالمي للتجديد الفكري ومديرة معهد تونس للترجمة اهمية "مؤتمر التجديد الفكري العربي الاول الذي سيجمع نخبة من ابرز المفكرين والاكاديميين من المنطقة العربية لتدارس اشكاليات الفكر العربي وعلاقته بالراهن المعيش على جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها " مشيرة الى الجهود المبذولة من قبل المعهد العالمي للتجديد العربي الذي يضم اكثر من 650 مفكرا وجامعيا يعملون ضمن 16 وحدة فكرية بحثية وعلمية لوضع استراتيجيات ومقاربات نقدية للمنظومة الفكرية العربية في محاولة لتجديدها ".



ويشار الى مشاركة حوالي 300 باحث ومفكر من مختلف البلدان العربية ومن المقيمين باوروبا واسيا والولايات المتحدة الامريكية في النسخة الاولى من مؤتمر التجديد الفكري العربي لتقديم محاضرات حول موضوع التجديد في الفكري العربي والتحديات العالمية وذلك بالتوازي مع تنظيم ملتقى الشباب العربي كما سيتم تقديم جائزة افضل تصميم لغلاف كتاب من اصدارات المعهد وتكريم الفنان التونسي لطفي بوشناق.





