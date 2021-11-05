×
Accueil
Politique
Economie
Régions
social
Culture
Sport
Santé
Médias
Communiqués
Monde
Justice
Tribune
Forum
معدل التضخم يرتفع إلى 6،3 بالمائة خلال أكتوبر 2021
Publié le Vendredi 05 Novembre 2021 - 11:25
قراءة: 0 د, 9 ث
وات -
بلغ معدل التضخم مستوى 6،3 بالمائة خلال أكتوبر 2021 بعد استقراره في حدود 6،2 بالمائة خلال شهري سبتمبر وأوت 2021، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة.
يتبع يتبع
Tweeter
Commentaires
0
de
0
commentaires pour l'article 235605
مشروع قانون المالية لسنة 2022
En continu
Toutes les news
الجمعة 05 نوفمبر 2021 | 30 ربيع الأول 1443
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:56
12:10
06:47
05:19
19°
20°
% 72
:الرطــوبة
تونــس
17°
2.57 كم/س
:الــرياح
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
20°-17
23°-18
22°-17
21°-16
18°-14
Avoirs en devises
20995,2
(
4 nov
)
Jours d'importation
127
1 € =
3,29312 DT
1$ =
2,84387 DT
Solde Compte du Trésor
(
4 nov
)
1250,1 MDT
Follow @babnet_Tunisie
Babnet
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(
1 995 498
)
كورونا: تسجيل حالتي وفاة و نسبة
(
62 713
)
السيرة الذاتية لرئيسة الحكومة نجلا
(
36 465
)
تركيبة الحكومة الجديدة ..25 عضوا م
(
34 726
)
السيرة الذاتية لوزير الداخلية، تو
(
29 124
)
السيرة الذاتية لوزير التربية فتحي
(
28 635
)
وزارة الداخليّة.. مداهمة منزل مشبو
(
28 419
)
من هي سهام البوغديري نمصية وزيرة
(
27 654
)
الصافي سعيد لحمزة البلومي: أسئلتك
(
27 102
)
السيرة الذاتية لوزير الشباب والري
(
25 294
)
وزارة الصحة: تطعيم 54687 شخصا ضد ك
(
25 183
)
حاكم التحقيق العسكري يصدر قراره في
(
25 048
)
رئيسة الحكومة، نجلاء بودن تصل الر
(
23 430
)
الثروة التى حققها لا تتماشى ونشاطه
(
23 369
)
نجيب الشابي: أنا إنسان وطني ونظيف.
(
23 122
)
البرلمان الأوروبي يصادق على القر
(
21 571
)
موزاييك تنشر تفاصيل الإفراج عن الش
(
20 604
)
وحدات الحماية المدنية تطفئ 75 حريق
(
20 273
)
وضع ملائم لنزول امطار بالسواحل الش
(
19 610
)
النيابة العمومية بالقطب القضائي ا
(
19 229
)
سيدي بوزيد - ارتفاع عدد الموقوفي
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 235605