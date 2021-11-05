معدل التضخم يرتفع إلى 6،3 بالمائة خلال أكتوبر 2021

وات - بلغ معدل التضخم مستوى 6،3 بالمائة خلال أكتوبر 2021 بعد استقراره في حدود 6،2 بالمائة خلال شهري سبتمبر وأوت 2021، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة.

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