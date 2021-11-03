منظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطلق علامة مؤسسة تحترم حقوق المستهلك

تطلق المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، قريبا، علامة "مؤسسة تحترم حقوق المستهلك"، وفق ما أعلنه الاربعاء رئيس المنظمة، لطفي الرياحي.



وسترتكز هذه العلامة التي ستطلقها المنظمة بالشراكة مع شركة "أ ام ميديا بلاس"، على استراتيجية المسؤولية المجتمعية و"التسويق المجتمعي"، وفق ما أفاد به الرياحي خلال ندوة صحفية بالعاصمة، مضيفا ان هذه العلامة مخصصة للشركات العمومية والخاصة الناشطة في مختلف القطاعات والراغبة في اعتماد استراتيجيات تسويقية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.



وتلتزم الشركة، بموجب هذه العلامة، باحترام الحقوق السبعة للمستهلك وهي حق السلامة (يجب أن يتوفر في المنتجات ما يضمن تحقيق الغاية المشروعة أو المرجوة منها وعدم إلحاق ضرر بالمصالح المادية والصحية للأشخاص عند الإستعمال العادي) وحق الضمان وحق الإعلام (بخصائص المنتوج وثمن وطرق والشروط الخاصة لبيع المنتوج ) وحق الاختيار وحق العدول والحق في جبر الضرر والحق في الحصول على فاتورة.





علما ان الشركات المهتمة بهذا التصنيف ستستفيد بالدعم والمرافقة بصفة مجانية بهدف مساعدتها على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها حتى تتمكن من كسب ثقة المستهلك مع الحفاظ على العلامة التجارية للشركة.





وأضاف لطفي الرياحي ان المنظمة تعد حاليا كراس شروط لهذه العلامة بهدف اطلاق دعوة قريبا لفائدة الشركات الراغبة في الحصول على هذه العلامة. ومن جهتها ستطلق شركة "أ ام ميديا بلاس" جائزتين وطنيتين بعنوان "أفضل مؤسسة في المسؤولية المجتمعية"، وفق ما افادت به المديرة العامة للشركة، منال عرفه.



ويشار الى ان هذه الشركة التي دخلت طور النشاط في 2020، تقترح خدمات على المؤسسات قصد مساعدتها على ضبط استراتيجية في مجال المسؤولية المجتمعية.



