هيئة الانتخابات تنشر تفاصيل عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية الجزئية بأربع بلديات

أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأن تقديم الترشحات للإنتخابات البلدية الجزئية بكل من بلدية ساقية الزين بولاية صفاقس وبلدية القلعة الكبرى بولاية سوسة وبلدية أزمور بولاية نابل وبلدية طبرقة بولاية جندوبة، سيكون بداية من يوم 8 نوفمبر الجاري والى غاية يوم 15 من نفس الشهر، وذلك لدى مقرات الإدارة الفرعية للانتخابات بالولايات المذكورة.



وأوردت هيئة الانتخابات في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، أن الحملة الانتخابية تنطلق بداية من يوم 3 جانفي 2022 على الساعة صفر الى غاية يوم 14 من نفس الشهر على الساعة منتصف الليل، مبينة أن يوم الاقتراع بالنسبة الى الأمنيين والعسكريين سيكون يوم 15 جانفي 2022 وبالنسبة الى المدنيين يوم 16 من نفس الشهر.



وأضافت أن الاعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين، سيتم في أجل أقصاه يوم 18 نوفمبر الجاري، وأن الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 19 ديسمبر القادم.



وأفادت هيئة الانتخابات، بأنه يمكن للملاحظين والصحفيين اعتماد البطاقات المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018، لملاحظة وتغطية الانتخابات الجزئية بهذه البلديات لسنة 2022.



وبينت أنه يمكن كذلك استخراج بطاقات اعتماد جديدة من خلال تقديم مطالبهم مباشرة لدى خلية الاعتماد بالمقر المركزي للهيئة ، (نهج جزيرة سردينيا عدد 5 حدائق البحيرة 1053 تونس)، وذلك في أجل اقصاه يوم 8 جانفي 2022 خلال أيام الأسبوع وفقا للتوقيت الإداري (ما عدى يومي السبت والأحد)، أو عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول على عنوان الهيئة.





