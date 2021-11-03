مدرب الحراس التونسي الياس المزوغي ينضم لاطار تدريب المنتخب الموريتاني للمحليين

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 17:37 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعلنت الجامعة الموريتانية لكرة القدم ان مدرب الحراس التونسي الياس المزوغي انضم للاطار المشرف على تدريب حراس المنتخب الموريتاني للمحليين مساعدا للمدرب جيرار بوشار المدرب الاول والذي سبق له ان درب عدة فرق تونسية.

وشارك المزوغي امس في حصة تدريب عناصر المنتخب الموريتاني للمحليين.

وياتي المزوغي من تجربة ضمن الاطار الفني لاتحاد بنقردان الذي رافق فيها الفريق في بداية تصفيات مسابقة كاس الاتحاد الافريقي .وسبق له ان خاض تجارب مع فرق في ليبيا والامارات والسعودية



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235491



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 | 28 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:22 14:58 12:10 06:45 05:17
Babnet
23°
 Babnet32° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2021°-1720°-1824°-1721°-15
  • Avoirs en devises
    21080,8

  • (3 nov)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29433 DT        1$ =2,84180 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 nov)   1978,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة