الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يدعو رئاسة الحكومة الى اتخاذ قرار فوري يقضي برفع النفايات المتراكمة

في ظل تواصل الوضع البيئي المتردي بولاية صفاقس، تتالى ردود افعال مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات لمعالجة هذا الإشكال في اقرب الآجال.



ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، في بيان اصدره، اليوم الثلاثاء، رئاسة الحكومة الى إتخاذ قرار فوري يقضي برفع النفايات حالا إلى نقاط تجميع وقتية، مع إحترام التدابير العلمية وتسقيف المدة الزمنية للقيام بذلك ، وايجاد مصب وقتي خاضع للمراقبة بالتزامن مع رصد الاعتمادات وتوفير الامكانيات التي تضمن رفع الفضلات ورسكلتها وتثمينها ضمن مشروع متكامل ومستدام، فضلا عن ضمان كافة حقوق العاملين بالمصب ومراكز التجميع.



وطالب الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في ذات البيان، بالإسراع في تعيين واليا على الجهة، والتعجيل بانجاز محطة تحلية المياه وتفعيل جميع المشاريع المعطلة بالجهة.



وأشار، الى ان "الوضع البيئي التي تعيشه الولاية وانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين، كالانقطاع المتكرر لمياه الشرب والكهرباء، وتراكم الفضلات بكيفية اصبحت تشكل خطرا محدقا على صحة الأهالي وبؤرا لتفشي الامراض المعدية وغيرها، هو نتاج لسياسات الحكومات المتعاقبة التي افرزتها منظومة حكم فاشلة.



وقد سبق وان نبه المكتب التنفيذي الجهوي الى مآلات هذه السياسات من خلال اصداره لبرقية اضراب عام جهوي يوم 12 جانفي 2021، للمطالبة بحق الجهة في بيئة سليمة، كما قدم مقترحات ضمن دراسات تسلمها الوفد الحكومي الذي زار الولاية في شهر فيفري من السنة الجارية.

واعرب المكتب التنفيذي للاتحاد في ختام بيانه، عن امله في تجاوز ما آلت اليه الاوضاع في عاصمة الجنوب في اقرب الآجال، وعن استعداده لخوض كل النضالات من اجل الحق في العيش الكريم وتوفير بيئة سليمة والارتقاء بمكانة ولاية صفاقس الى المستوى الذي تستحقه ضمن خارطة الوطن وفي كافة المجالات.





