وزارة الأسرة والمرأة والطفولة: ضبط 266 فضاء طفولة فوضوي إلى حدود 1 نوفمبر الجاري

ضبطت اللجان الجهوية لمراقبة الفضاءات الفوضوية إلى حدود اليوم 1 نوفمبر الجاري، 266 فضاء طفولة فوضوي، حسب ما أفادت به، اليوم الاثنين، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التي أكّدت أنها بصدد القيام بالإجراءات اللازمة للغلق الفوري.



وأكّدت الوزارة في بلاغ لها، أنها ستكون صارمة جدا مع كل الفضاءات العشوائية، وذلك باتخاذ قرار الغلق حماية "لأطفالنا"، مشيرة إلى أنّها أصدرت قرارات غلق خلال الأيام الأخيرة، شملت 33 فضاء عشوائيا منتشرة بكل من ولايات نابل وسوسة وجندوبة ومدنين وسيدي بوزيد.

وثمنت الوزارة في هذا السياق دور الولاة في تطبيق القرار المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمتعلق بمراقبة الفضاءات الفوضوية، داعية الأولياء إلى ضرورة التأكد من قانونية الفضاء قبل تسجيل أبنائهم.

وأشارت إلى أن موقع الوزارة ينشر بصفة مستمرة قائمة محيّنة حول مؤسسات الطفولة القانونية والمستجيبة لكراس الشروط.







