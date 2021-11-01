تسجيل رجّة أرضيّة بقوّة 4،24 درجة بمنطقة دقاش صباح الإثنين

وات - سجّلت محطّات رصد الزلازل رجّة أرضيّة على الساعة الخامسة و33 دقيقة من صباح، الإثنين، -بالتوقيت المحلّي- بلغت قوّتها 4،24 درجة على سلّم ريشتر بمنطقة دقاش من ولاية توزر.



وحدّدت محطّات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوّي، حسب التحاليل الأوّليّة، مركز الرجّة ب34،09 درجة خط عرض وب8،27 درجة خط طول من منطقة دقاش.







