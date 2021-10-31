بطولة الرابطة الاولى: النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والخاصة بالمجموعة الاولى التي دارت اليوم الاحد:
المجموعة الاولى :
الاحد 31 اكتوبر 2021
في بنقردان
اتحاد بنقردان صفر
النادي الصفاقسي 1 فراس شواط (57)
في بئر الاحمر
اتحاد تطاوين 1 امين بالاكحل (45)
نجم المتلوي 1 علاء بوعلاق (78 ض ج)
السبت 30 اكتوبر 2021
في البصيري ببنزرت
النادي البنزرتي 1 ديمبيلي باولينغ (20)
الترجي الرياضي 2 اشرف بودرامة (51) ضد مرماه وفوسيني كوليبالي (62)
في بوعلي الحوار بسوسة
امل حمام سوسة 2 امين خلوفي (23) ويوسف بن سودة (75)
نادي حمام الانف 1 زياد بن سالم (38)
المجموعة الاولى :
الاحد 31 اكتوبر 2021
في بنقردان
اتحاد بنقردان صفر
النادي الصفاقسي 1 فراس شواط (57)
في بئر الاحمر
اتحاد تطاوين 1 امين بالاكحل (45)
نجم المتلوي 1 علاء بوعلاق (78 ض ج)
السبت 30 اكتوبر 2021
في البصيري ببنزرت
النادي البنزرتي 1 ديمبيلي باولينغ (20)
الترجي الرياضي 2 اشرف بودرامة (51) ضد مرماه وفوسيني كوليبالي (62)
في بوعلي الحوار بسوسة
امل حمام سوسة 2 امين خلوفي (23) ويوسف بن سودة (75)
نادي حمام الانف 1 زياد بن سالم (38)
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