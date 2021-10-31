بطولة الرابطة الاولى: النتائج والهدافون

Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 - 16:36 قراءة: 0 د, 32 ث
      
في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والخاصة بالمجموعة الاولى التي دارت اليوم الاحد:

المجموعة الاولى :
الاحد 31 اكتوبر 2021
في بنقردان
اتحاد بنقردان صفر
النادي الصفاقسي 1 فراس شواط (57)
في بئر الاحمر
اتحاد تطاوين 1 امين بالاكحل (45)
نجم المتلوي 1 علاء بوعلاق (78 ض ج)

السبت 30 اكتوبر 2021
في البصيري ببنزرت
النادي البنزرتي 1 ديمبيلي باولينغ (20)
الترجي الرياضي 2 اشرف بودرامة (51) ضد مرماه وفوسيني كوليبالي (62)
في بوعلي الحوار بسوسة
امل حمام سوسة 2 امين خلوفي (23) ويوسف بن سودة (75)
نادي حمام الانف 1 زياد بن سالم (38)

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235261



En continu

Toutes les news

الأحد 31 أكتوبر 2021 | 25 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:53 17:25 15:00 12:10 06:42 05:15
Babnet
23°
 Babnet24° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-2027°-2025°-2025°-1922°-19
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة