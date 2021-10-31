بطولة الرابطة الاولى: النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والخاصة بالمجموعة الاولى التي دارت اليوم الاحد:



المجموعة الاولى :

الاحد 31 اكتوبر 2021

في بنقردان

اتحاد بنقردان صفر

النادي الصفاقسي 1 فراس شواط (57)

في بئر الاحمر

اتحاد تطاوين 1 امين بالاكحل (45)

نجم المتلوي 1 علاء بوعلاق (78 ض ج)



السبت 30 اكتوبر 2021

في البصيري ببنزرت

النادي البنزرتي 1 ديمبيلي باولينغ (20)

الترجي الرياضي 2 اشرف بودرامة (51) ضد مرماه وفوسيني كوليبالي (62)

في بوعلي الحوار بسوسة

امل حمام سوسة 2 امين خلوفي (23) ويوسف بن سودة (75)

نادي حمام الانف 1 زياد بن سالم (38)



