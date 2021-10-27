تونس تشارك في اشغال الدورة الخامسة لمنتدى سوق الطاقة الافريقي

تشارك تونس ممثلة في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في اشغال الدورة الخامسة لمنتدى سوق الطاقة الافريقي التي تتواصل الى حدود 29 اكتوبر 2021.واكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة القنجي، خلال كلمة، لها في افتتاح التظاهرة، امس الثلاثاء، حرص الحكومة التونسية على اعطاء الأهمية القصوى لقطاع الطاقات المتجددة.وحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي نظمه البنك الافريقي للتنمية، التي جرت عن بعد، وزراء الطاقة بكل من الكامرون وغينيا وكينيا والموزمبيقويهدف المنتدى الذي يتعقد تحت شعار " تحديد الفرص في السلسة القيمية للطاقة ومعالجة الإشكاليات ودفع الاستثمار بالدول الإفريقية"، الى مزيد النهوض بإنتاج الطاقات المتجددة بتونس والكامرون وغينيا وكينيا والموزمبيق.وأكدت القنجي أن مصالح الوزارة تعمل على بلورة الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الهادفة إلى انتاج 30 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.وقالت إن أبرز إنجازات هذه الاستراتيجية هي مرافقة مختلف مراحل طلب العروض الخاص بتركيز 500 ميغاوات من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية المبرمجة في خمسة مواقع مختلفة و 300 ميغاوات من طاقة الرياح والتي أفضت إلى الحصول على تعريفات تنافسية للغاية بالمقارنة مع مشاريع مشابهة في إفريقيا والمنطقة العربية.وذكرت القنجي أن مصالح الوزارة قد تلقت طلبات عروض في إطار الدفعة الرابعة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في حدود 16 مشروع وذلك في إطار نظام التراخيص بقدرة 70 ميغاوات.وشددت على الدور الهام الذي يضطلع به صندوق الانتقال الطاقي في استكمال منظومة المنح بإمكانيات تمويلية جديدة بهدف تمكين المستهلك من الاستغلال الأمثل للطاقة.