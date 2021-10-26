صدرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، الحركة السنوية للقضاء العدلي والحركة السنوية للقضاء المالي.
صدور الحركة القضائية بالرائد الرسمي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 | 20 ربيع الأول 1443
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