انتشال جثة بسواحل طبلبة لأحد المفقودين الـ25 في غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل المهدية

وات - انتشلت الوحدات البحرية التابعة للمنطقة البحرية بالمنستير، فجر اليوم الثلاثاء، على مستوى سواحل طبلبة بولاية المنستير، جثة لشاب يبلغ من العمر 21 سنة (من مواليد 1991)، وهو حسب الأبحاث الأولية من بين المفقودين الـ25 في غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل المهدية، ما أفاد به وفق مصدر أمني من المنطقة البحرية بالمنستير في تصريح لـ"وات".



وعاينت النيابة العمومية جثمان الشاب، ليتم نقله لاحقا إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير على أن يقع تسليمه إلى ذويه بعد استكمال عملية التشريح الطبي من قبل الطب الشرعي.



يذكر أن مركبا انطلق ليلة 16 أكتوبر الجاري في عملية هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية من آخر منطقة في البغدادي بولاية المنستير، ليغرق على بعد 4 أميال من سواحل المهدية وعلى متنه 36 شخصا، أمكن إلى غاية اليوم انقاذ مجموع 7 أشخاص منهم وانتشال خمسة جثامين، حسب ذات المصدر.

وتتواصل إلى اليوم عمليات التمشيط للبحث عن المفقودين على مستوى السواحل نظرا لتقلّب الأحوال المناخية.



