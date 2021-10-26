القصرين : فتح بحث تحقيقي في الحريق المندلع اليوم بأحد مخازن الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي

أذنت ، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين ، اليوم الثلاثاء ، بفتح بحث تحقيقي في حادثة الحريق الذي نشب هذا الصباح بأحد المخازن التابعة للاتحاد الجهوي للتضامن الإجتماعي في القصرين لكشف ظروف وملابسات اندلاعه.



وتعهّدت فرقة الشرطة العدلية في القصرين بهذا البحث وفق ما أفاد به (وات) مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين ، رياض النويوي.



يذكر أن فرق الحماية المدنية بالقصرين ، تمكّنت من السيطرة على بداية حريق نشب هذا الصباح بأحد المخازن التابعة للجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي في القصرين المدينة ، وإخماده بالكامل في وقت وجيز وفق ما ذكره لــ(وات) المدير الجهوي للحماية المدنية بالقصرين ، العميد يوسف العافي .

وأكّد العافي أن الحريق أتي على كمية قليلة جدا من المواد الموجودة بالمخزن( وسائل تدفئة وعلب فوانيس كهربائية) مرجعا ذلك إلى التدخّل السريع لوحدات الإطفاء بالحماية المدنية نظرا لقرب مقرّها من مقرّ اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي ، موضّحا أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة في انتظار إستكمال التحقيقات الأمنية التي فتحت في الغرض.





