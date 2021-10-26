الرابطة المحترفة 1 (مباريات متأخرة): قمة في رادس بين الترجي والصفاقسي و اخرى في حمام سوسة بين النجم والافريقي

وات - تستكمل الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مقابلاتها يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس.

وستتجه الأنظار غدا الأربعاء الى ملعب حمادي العقربي برادس حيث يستقبل الترجي الرياضي التونسي ضيفه النادي الرياضي الصفاقسي في لقاء قمة مفتوح على جميع الاحتمالات، ضمن المجموعة الأولى، بادارة الحكم يوسف السرايري.



وسيسعى أبناء المدرب راضي الجعايدي، بعد ضمان تأهلهم لدور المجموعات من مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية، الى تحقيق الفوز في اول لقاء لهم في البطولة وتحقيق انطلاقة موفقة في الموسم الكروي الجديد 2021 - 2022.



ولئن يبدو الترجي غير جاهز كما ينبغي حيث مازال مدربه يبحث عن التشكيلة المثلى فان وجوده على ملعب رادس رغم غياب الجمهور سيعطيه دافعا للخروج بالنقاط الثلاث معولا على زاد بشري ثري و قوي في حاجة لتوظيف افضل.



ومن جهته سيدخل زملاء اللاعب فراس شواط المباراة بروح انتصارية ومعنويات عالية بعد فوزهم السبت الماضي برباعية نظيفة على باييلسا يونايتد النيجيري وضمان ترشحهم للدور القادم من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي.

وسيحاول فريق اصمة الجنوب رد الاعتبار لنفسه امام الترجي الرياضي التونسي الذي حرمه من احرازكأس السوبر2020-2021 قبل نحو شهر.

وفي ذات المجموعة سيكون الملعب البلدي بالمتلوي يوم الخميس مسرحا للقاء النجم الرياضي بالمتلوي والاتحاد الرياضي ببن قردان، حيث تبدو المواجهة التي سيديرها الحكم عامر شوشان متكافئة بين فريقين يرغبان في افتتاح أولى مبارياتهم في سباق البطولة بانتصار يسعد الأنصار.

فمن جهة سيعمل فريق نجم المتلوي الساعي الى ضمان بقاءه في صفوف فرق النخبة الى تأكيد حسن استعدادته وطمأنة أحبائه واستغلال فرصة وجوده على ملعبه من اجل اطلاق حملة جمع النقاط في منافسة صعبة ستقتصر الى 14 مقابلة ذهابا وايابا في مرحلتها الاولى .وكان نجم المتلوي انتصر في آخر مبارة ودية على القلعة الرياضة بنتيجة 2 - 1.



ومن جهة أخرى سيستهل أبناء المدرب حسان القابسي يوم الخميس مشوارهم بالبحث عن تحقيق فوز ثمين خارج الديار يصالح به الفريق جمهوره اثر

الهزيمة العريضة بـ 4 - 0 أمام نهضة بركان المغربي و الخروج من تصفيات كأس الاتحاد الاتحاد الافريقي.

وبدا الفريق غير قادر على تجديد الصورة التي ظهر بها الموسم الماضي عندما انهى البطولة ثالثا حيث لم يظهر بوجه متميز في دورة المرحوم لطفي السبتي التي توج بها اتحاد تطاوين وفي تصفيات كاس الاتحاد الافريقي. ورغم ترشحه في الدور التمهيدي الاول على حساب نادي الشرطة من النيجرفانه قبل 5 اهداف بين ذهاب ( 0-1 ) واياب الدور الثاني( 0-4 ) امام نهضة بركان.

وفي المجموعة الثانية، سيكون ملعب حمام سوسة يوم الخميس مسرحا للقاء قمة مبكرة بين النجم الرياضي الساحلي و النادي الافريقي في مباراة تتسم بالندية بين الفريقين الساعين ليس فقط للتأهل لمرحلة البلاي أوف، انما ايضا للمراهنة على اللقب و احتلال احدى المراتب المؤهلة لكأس رابطة الأبطال الافريقية للموسم القادم.

ولئن تبدو حظوظ النجم في المباراة وافرة خاصة بعد الاستعراض الهجومي للفريق امام الجيش الرواندي (4- صفر) بما اهله لدور المجموعات في مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية فان النادي الافريقي يبحث عن الظهور بوجه مغاير مقارنة ببداية الموسم الماضي وتدارك نصف العثرة في افتتاح الموسم الجديد امام مستقبل الرجيش في الحولة الاولى 1-1

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ويراهن المدرب منتصر الوحيشي على مواصلة تحقيق نتائج ايجابية مع الفريق الذي انقذه من النزول الى الرابطة الثانية غي نهاية الموسم الماضي وقاده الى نهائي كاس وسيدير المباراة الحكم وليد الجريديتونس.



