متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 26 أكتوبر ..

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مدنين: تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" في مدرسة ابتدائية بميدون ارتفع بها اجمالي الاصابات الى 22 في صفوف تلاميذها



كشفت عينات التحاليل للتقصي حول فيروس "كورونا" التي وردت نتائجها يوم امس الاثنين، اصابة 5 تلاميذ بمعتمدية جربة ميدون بفيروس "كورونا" ينتمون الى نفس المؤسسة التربوية وهي مدرسة بني معقل التي يتواصل غلق قسمين بها (سنة رابعة وسادسة) ليرتفع اجمالي اصابات الفيروس بين تلاميذها الى 22 حالة مؤكدة موزعة بين الاقسام، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.



وجاءت الاصابات الجديدة، وفق تصريح العنز ل(وات)، من بين 11 حالة محلية وردت من جملة 421 عينة خضعت للتحليل بكامل ولاية مدنين متوزعة، الى جانب 5 اصابات بميدون، بين 3 اصابات بمدنين الشمالية واصابتين اثنين ببن قردان واصابة واحدة بحومة السوق، لتبلغ نسبة الحدوث العامة 2 فاصل 9 بالمائة مسجلة انخفاضا مقارنة بالايام الماضية.



يذكر ان معتمدية ميدون شهدت منذ يوم 7 اكتوبر انتشارا لفيروس كورونا في صفوف التلاميذ انجر عنه غلق اعدادية سدويكش التي استانفت الدروس بها يوم امس مع تواصل غلق قسم بها في انتظار اتمام فترة الحجر الصحي للتلاميذ المصابين، الى جانب غلق اقسام متفرقة بمؤسسات اخرى بهذه المعتمدية.



وفي اطار حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" شهدت كل مراكز التلقيح الجهوية والمحلية يوم امس حالة من الاكتظاظ بسبب الاقبال الهام على التلقيح حتى ساعات متاخرة من الليل حيث قامت بتطعيم 7590 شخصا مسجلة رقما قياسيا في عدد الجرعات اليومية وبذلك ارتفع العدد الجملي للجرعات الى 329839 جرعة، حسب الدكتور زيد العنز.







سيدي بوزيد: انتفاع 156 ألفا و820 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"



بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الاثنين، حوالي 156 ألفا و820 شخصا، وفق المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي.



وأشار رفيق نصيبي، في تصريح ل(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ 95 ألفا و900 شخص، فيما بلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 205 حالات وكانت أغلبها أعراض خفيفة.



وذكر أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل بمنصة التلقيح لتلقي التطعيم ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 210 آلاف و367 شخصا من ولاية سيدي بوزيد، حسب آخر تحيين.







الكاف: تسجيل حالة وفاة واصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الثلاثاء في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" عن تسجيل حالة وفاة واصابتين جديدتين بعدوى الفيروس وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 89 عينة رفعت بتاريخ 23 و24 اكتوبر



ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات إلى 691 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19633 حالة، تعافى منها 19615 شخصا اي بنسبة شفاء تقارب 100 بالمائة



كما تراجع عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى 09 مصابين منهم 05 مصابين موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثف وذلك بالتوازي مع انخفاض عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 08 حالات، وهو ما يعكس وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) "التحسن الملحوظ الذي يشهده قطاع الصحة في الجهة وتراجع الوباء فيها بصفة شبه كلية"



وجدد الجمني بهذه المناسبة التأكيد على ضرورة مواصلة الالتزام بالبرتوكول الصحي في كل جوانبه والقيام بالتلقيح او اتمامه لمن تلقوا الجرعة الأولى، وذلك للحد من انتشار الوباء وكسر حلقة عدواه.



