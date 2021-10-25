تقلص طفيف للاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات مع موفى سبتمبر 2021

بلغت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات 4ر713 مليون دينار، مع موفى سبتمبر 2021، مقابل 9ر717 مليون دينار، موفى سبتمبر 2020، لتسجل بذلك تقلصا طفيفا بنسبة 6ر0 بالمائة، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

وتتعلق هذه الاستثمارات المصرح بها بنحو 6464 مشروعا سيمكن من توفير 22053 موطن شغل جديد.



وتطورت الاستثمارات المصرح بها في الخدمات الموجهة للسوق المحلية بنسبة 1ر3 بالمائة لتبلغ 681 مليون دينار علما انها تمثل نسبة 96 بالمائة من اجمالي هذه الاستثمارات المصرح بها في القطاع. في حين، تقلصت هذه الاستثمارات وفق نظام التصدير الكلي بنسبة 7ر43 بالمائة لتبلغ 8ر31 مليون دينار.



وتمثل الاستثمارات الأجنبية الصرفة المصرح بها سوى نسبة 6 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات

واستأثرت مناطق شرق البلاد بنسبة 87 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات في حين تم توجيه 13 بالمائة، فقط، منها الى مناطق غرب البلاد.







