استئناف تزويد عين دراهم وببوش وفج الريح بالماء صبيحة غد الثلاثاء

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 14:33قراءة: 0 د, 28 ث
تسجل مدينة عين دراهم وقريتا ببوش وفج الريح، بداية من الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب وينتظر ان يستانف التوزيع بصفة طبييعة صبيحة غد الثلاثاء، وفق ما اكدته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وعزت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، هذا الانقطاع الى عطب مفاجئ طرأ خلال الليلة الفاصلة بين امس الأحد واليوم الإثنين، على مضخة المياه الخام من سدّ بني مطير باتجاه محطة المعالجة المزودة لمدينة عين دراهم من ولاية جندوبة.

وافادت الشركة ان مصالح الصيانة انطلقت في الإبان في أشغال إصلاح العطب وإعادة تشغيل المضخات.




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