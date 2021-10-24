قابس: الطريق السيّارة قابس/مدنين ستكون جاهزة موفى سنة 2022

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 13:33قراءة: 0 د, 36 ث
وات - أكّدت وزيرة التجهيز والاسكان، سارّة الزعفراني، أنّ الطريق السيّارة قابس/مدنين، الممتدة على مسافة 85 كلم ستكون جاهزة موفى سنة 2022.

وبيّنت أنّ قسطين من الأقساط الأربعة، التي يتضمنها المشروع، جاهزان. ويتعلّق الأمر بقسط قابس/كتّانة وقسط مارث/كوتين.

وأوضحت وزيرة التجهيز والإسكان، التي عاينت تقدم مشروع الطريق السيّارة قابس/مدنين في قسطها الرابط بين محول المدو بقابس الجنوبية ومحوّل قابس، أنّه سيتم فتح هذا القسط أمام حركة الجولان حال معالجة الإشكال المتعلّق بالإضاءة بالمحوّلين.

وعاينت الزعفراني، من جهة أخرى، أشغال مشروع تدعيم الطريق الحزامية لمدينة قابس، التّي انطلقت مؤخرا بكلفة تناهز 30 مليون دينار. ومن المتوقع أن يستكمل انجاز المشروع في ظرف سنة ومن شأن ذلك الاسهام في تحسين عوامل السلامة المرورية بهذه الطريق، التّي تعبرها يوميا العشرات من الشاحنات الليبية الثقيلة.

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