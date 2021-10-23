مختص في علم الفيروسات يشدد على ضرورة التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية لتفادي تشابه أعراضها مع أعراض كورونا

وات - شدد الاخصائي في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، محجوب العوني، اليوم السبت على ضرورة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد الانفلونزا الموسمية لتفادي ما يمكن أن يسببه تشابه أعراضها مع أعراض الكورونا من قلق وحيرة لدى المصابين وللمحافظة على صحتهم الجسدية والنفسية



وأضاف محجوب العوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن أعراض الفيروسات الموسمية تتشابه مع أعراض الكورونا، على غرار أوجاع الرأس وآلام الحنجرة واحتقان الأنف والإسهال، لافتا الى أنه يصعب في غالب الحالات تفرقتها عن أعراض فيروس كورونا وهو ما من شأنه أن يخلق حيرة وقلق لدى المصابين ولا سيما منهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة



ولفت في هذا الخصوص الى أن وحده التحليل السريع ضد كورونا الذي يمكن أن يقطع الشك باليقين من الإصابة من عدمها بفيروس كورونا ويطمئن المصاب وذلك بإجرائه منذ اليوم الأول لظهور هذه الأعراض، مؤكدا نجاعة التحليل السريع في حال ظهور مختلف الأعراض



وشدّد العوني على ضرورة الانتباه والمحافظة على الصحة بالتوقي من نزلات البرد لتفادي الإصابة بالزكام والذي تتشابه أعراضه كثيرا مع أعراض كورونا لاسيما وأن موسم الفيروسات الموسمية يكون في أوجه منذ شهر أكتوبر والى حدود شهر ديسمبر حسب تقديره.



