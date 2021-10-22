أكد المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في الشرق الأوسط وشمال افريقيا "تاد شايبان"، الجمعة، استعداد المنظمة لمزيد دعم وزارة التربية في تكوين الإطارات التربوية وتحسين جودة التعليم وتقييم مكتسبات التلاميذ في مختلف مراحل التعليم.



وعبر تاد شيبان، الذي يؤدي زيارة رسمية الى تونس، خلال لقائه بوزير التربية فتحي السلاوتي، عن سعادته بالعودة العادية للتدريس بتونس بعد الإجراءات الاستثنائية للسنتين الأخيرتين.



من جهته، ثمن وزير التربية، خلال القاء، دعم صندوق الأمم المتحدة للطفولة لقطاع التربية في تونس خاصة في مجابهة جائحة كوفيد 19 خلال الفترة الأخيرة.



وقد حضرت اللقاء ممثلة اليونيسيف بتونس ماريلينا فيفيان وعددا من إطارات الوزارة والمنظمة.



