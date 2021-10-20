قابس: انطلاق موسم جني الزيتون وتحويل الزيت بضيعة فلاحية كائنة بمعتمدية المطوية

وات - أعطى، اليوم الاربعاء، المعتمد الأول والمكلف بتسيير ولاية قابس، قدور براهمي، بضيعة فلاحية كائنة "بالعمارات" من معتمدية المطوية، إشارة انطلاق موسم جني الزيتون وتحويل الزيت.



وتقدر صابة الزيتون لهذا الموسم، حسب المعطيات التي قدمتها دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية الفلاحة بقابس، بـ33350 طنا، مقابل 40 ّألف طن خلال الموسم الفارط، وهو تراجع فسرته الدائرة، بانحباس الأمطار وبارتفاع درجات الحرارة، التي أثرت سلبا على غابة الزياتين التي تعد أكثر من 4 ملايين شجرة.

وتشهد ولاية قابس، تطورا ملحوظا في مساحة غراسات الزياتين وخاصة المروية منها، وتبلغ المساحة الجملية لغابة الزيتون 75023 هكتارا، منها 12607 هكتارات سقوية، تعد أكثر من 02 مليون و122 ألف شجرة زيتون.

وتوجد بولاية قابس، 41 معصرة زيت، تم منها خلال الموسم الفارط تشغيل 26 معصرة بلغت طاقة تحويلها اليومية 543 طنا.

ومن بين الإشكاليات التي يعيشها قطاع الزيتون بالجهة، افتقاد اليد العاملة المختصة اللازمة لهذا القطاع وعدم وجود سوق للزيتون.



