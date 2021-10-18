القصرين: حجز 5.6 أطنان من الخضر والغلال من أجل مسك منتوجات قصد المضاربة فيها

وات - تمكّن أعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالتعاون مع أعوان حرس المرور بسبيطلة، مساء أمس الأحد، من حجز كمية من الخضر والغلال قدرت بـ5.6 أطنان وذلك من أجل مسك منتوجات قصد المضاربة فيها دون أن تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة، وقد تم ضخها بسوق الجملة للخضر والغلال بالقصرين على أن يتم لاحقا تأمين ثمنها بالخزينة العامة للدولة، وفق مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين.



وذكرت ذات المصالح، في تصريح لـ(وات)، أنه تم رفع 12 مخالفة اقتصادية في نفس اليوم من أجل المضاربة والترفيع في الأسعار، وغياب الفوترة، وتوجيه كمية من منتوج الطماطم المحجوز إلى أسواق الجملة بولايتي سيدي بوزيد و القيروان، في اطار تشبيك العمل الرقابي بين مختلف الادارات الجهوية للتجارة.

وأوضحت أن هذه العملية تمت في إطار تطبيق مقتضيات المنشور المرجعي الصادر بتاريخ 03 سبتمبر2021 و منشور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات الخاص بتنظيم برنامج رقابي استعجالي بداية من 15 سبتمبر 2021 بهدف الضغط على الأسعار، والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والمضاربة، خاصة في المنتوجات الفلاحية على غرار الطماطم و البطاطا.



