البطولة الافريقية للسباحة - خليل بن عجمية يحرز فضية سباق 3 كلم

احرز السباح التونسي خليل بن عجمية اليوم الاحد الميدالية الفضية لسباق 3 كلم داخل المسبح في صنف الاكابر ضمن منافسات البطولة الافريقية المفتوحة للسباحة للاكابروالاواسط المقامة بالعاصمة الغانية اكرا.



وكان خليل بن عجمية فاز بثلاث ميداليات ذهبية في الفئة العمرية بين 16 و18 عاما في سباقات 1500م و400م و800م سباحة حرة.



كما توجت جميلة بولكباش، التي كانت تحصلت على برونزية سباق 800م سباحة حرة للفئة العمرية بين 15 و17 عاما، في وقت سابق اليوم الاحد بذهبية سباق 3000م في صنف 18 سنة.





