"أرض الفنون الركحية "بباجة تستضيف مسرحية "زوم" وفعاليات ثقافية متنوعة

تميزت فعاليات التظاهرة الثقافية "أرض الفنون" التى ينظمها مركز الفنون الدرامية والركحية بباجة بالتعاون مع المركز الثقافي "منارت" بباجة من 14 الى 17 أكتوبر الجاري بعرض مسرحية "زوم" لمركز الفنون والدرامية بقفصة التى عرفت نجاحا كبيرا وتفاعلا هاما من الجمهور بعد عرضها بالمركب الثقافي بباجة أمس الجمعة وذلك اعتبارا لملامستها لواقع زراعي يمس مباشرة دول العالم الثالث واهتمامات شريحة الفلاحين بباجة حسب ما أكده عدد من مشاهدي المسرحية لوكالة تونس افريقيا للانباء.



وقد اكد الهادى عباس مؤلف النص ومخرج المسرحية لـ"وات" أن موضوع مسرحية زوم من الصعب أن يكون موضوعا مسرحيا لكنه موضوع يهم شعوب العالم الثالث ويتعلق بمسألة سلب الشركات الكبري للبذور المحلية وافراغ البنوك المحلية من البذور الاصلية وتعويضها ببذور معدلة جينيا لا تنتج سوى مرة واحدة مما يجعل المصير الزراعي ومصير الشعوب مرتبطا بهذه الشركات. وأكد على وجود هذه الحرب الزراعية حيث تتمكن الشركات من التحكم فى مصير الشعوب لا عبر الدبابات والحروب بل بمجرد اتباع استراتيجية.



وتجسم المسرحية هذا الموضوع الهام من خلال شخصية دكتور مختص فى المجال ترسله هذه الشركات للترويج للبذور المحينة جينيا ويلتجئ إلى صحفي لمساعدته على الترويج لهذه الفكرة لكن بعد لقاء بملهي ليلي بين الصحفي والدكتور وفلاح وجده صدفة بالملهى، يتبين أن هذا الصحفي جاء لكشف الجريمة .

وقالت فكتوريا الجبري مديرة مركز الفنون الدرامية والركحية بباجة ل"وات" انه تم اختيار مسرحية "زوم" اعتبارا الى انها مسرحية تستعرض مشاكل وطنية ومشاكل شريحة كبيرة من أهالي باجة.



وبينت ان التظاهرة التى تتواصل اربعة ايام وتجسم الشراكة بين الفضاءات الثقافية العمومية والخاصة عبر الشراكة بين مركز الفنون الدرامية والركحية والمركز الثقافي "منارت" تتضمن ايضا ورشات تكوينية للشباب والاطفال ومسابقات فى كتابة المسرح وتاليف عدد من أغاني موسيقي الراب اضافة الى مسرحية للأطفال بعنوان "جوكي وجوكار" وهي من إنتاج "جوكار برود" بصفاقس.



