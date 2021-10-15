عروض متنوعة ضمن برنامج أكتوبر للموسيقى بسيدي بوزيد

يتضمن برنامج "أكتوبر للموسيقى" العديد من العروض الفنية التي تنتظم بمختلف الفضاءات الثقافية بولاية سيدي بوزيد انطلاقا من اليوم الجمعة والى حدود 30 أكتوبر الجاري.

وتفتتح البرمجة مساء اليوم بساحة الأرض بسيدي بوزيد بكرنفال تنشيطي يحتوي على عروض لعصافر الشعانبي للمركز الدولي للفنون المعاصرة بالقصرين ومسرح الشارع المتطفلون لمركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد وعرض سيرك باباروني.



كما ينتظم بمركز تأهيل الأطفال الجانحين بسوق الجديد يومي 15 و18 أكتوبر الجاري عرض لمجموعة ورد الساكري للموسيقى ومجموعة احباب المصطفى للمدائح ببئر الحفي.

وتتواصل البرمجة خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر بمنطقة هنشير الصنب ببئر الحفي والسجن المدني بسيدي بوزيد ودار الثقافة الطاهر لبيب بالمزونة ودار الثقافة بالرقاب وبلدية رحال ببئر الحفي ودار الشباب بأولاد حفوز من خلال عروض فنية وتنشيطية لفرق من داخل الولاية وخارجها موجهة الى جميع الفئات العمرية.



