في اليوم العالمي للمرأة الريفية: تحالف "سالمة تعيش" يدعو رئيسة الحكومة الى وضع أولوية نقل العاملات الفلاحيات في سلم ترتيب الحكومة

وات - دعا تحالف "سالمة تعيش" اليوم الجمعة رئيسة الحكومة نجلاء بودن الى وضع أولوية نقل العاملات في القطاع الفلاحي ووضعياتهن الاجتماعية والاقتصادية في سلم ترتيب أعمال الحكومة



ولفت تحالف "سالمة تعيش" في رسالة مفتوحة الى رئيسة الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ل15 أكتوبر من كل سنة الى أن حل معضلة النقل وتأثيرها يكون عبر الترفيع في ميزانية الوزارات المعنية وذلك لتحسين المسالك الفلاحية وتوفير وسائل نقل بديلة للعاملات الفلاحيات لضمان سلامتهنّ الجسدية وأمنهن وكرامتهن



واستنكر التحالف في ذات السياق الوضعية التي وصفها بالرديئة للبنية التحتية وللنقل في المسالك الفلاحية، مذكرا بضرورة تطبيق القانون

عدد 58 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والقانون عدد 51 لسنة 2019 المنظم لنقل العملة والعاملات الفلاحيات



واستعرض في رسالته بعض الاحصائيات المتعلقة بحوادث نقل العاملات، اللاتي تمثلن 80 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، خلال الفترة 2015-2021 والتي راحت ضحيتها 47 إمرأة و 637 جريحة، لافتا الى أن وجود القانون عدد 51 المنظم لنقل العملة الفلاحيين والفلاحيات لم يمنع من وقوع هذه الحوادث بسبب التجاوزات ورداءة البنية التحتية للمسالك الفلاحية



واعتبر التحالف من جهة أخرى أن غياب وسائل النقل بالوسط الريفي له عديد الانعكاسات الاجتماعية الأخرى على النساء على غرار الانقطاع المبكر عن الدراسة خاصة لدى الفتيات



يذكر أن تحالف "سالمة تعيش" يضم جمعية أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة وجمعية صوت حواء.



