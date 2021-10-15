متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 15 أكتوبر ..

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المهدية: تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 8 مصابين



أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ28 عينة، صدرت الجمعة، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد بالدائرة الصحية بالشابة، مع تعافي 8 مصابين، ودون تسجيل وفيات.



وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25567 إصابة بالفيروس التاجي، من بينها 24662 حالة شفاء، و765 حالة وفاة، و140 حالة نشطة (حاملة للفيروس).



وتلقى 563 مواطنا، اليوم الجمعة، لقاحا مضادا للفيروس، من بينهم 492 انتفعوا بالجرعة الأولى، و71 مواطنا تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.









المنستير: تلقيح 527 شخصا ضدّ "كوفيد19" في المساجد (المدير الجهوي للصحة)



بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا، اليوم الجمعة، جرعة تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد على مستوى 13 جامعا مركزيا بولاية المنستير، 527 شخصا وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.



وأضاف الببة أنّ المراكز الجهوية للتلقيح ضدّ "كوفيد19" بالمنستير والمكنين وقصر هلال، الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، سجلت اليوم تلقيح مجموع 581 شخصا من الذين أعمارهم 40 سنة فما فوق ضدّ فيروس كورونا المستجد.



وكانت الجهة الصحية بالمنستير سجلت خلال سبعة أشهر (13 مارس 2021-13 أكتوبر الجاري) تلقيح مجموع 284 ألفا و803 أشخاص بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ "كوفيد19"، أي 47 فاصل 36 في المائة من جملة سكان ولاية المنستير، و65 فاصل 71 في المائة من نسبة سكان الجهة الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.



وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية من التلقيح ضدّ "كوفيد19" خلال ذات الفترة 176 ألفا و857 شخصا، أي 29 فاصل 41 في المائة من مجموع سكان الولاية، و52 فاصل 31 في المائة من الذين تتجاوز سنهم 15 سنة من سكان ولاية المنستير، حسب آخر إحصائيات أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة.







المنستير: تسجيل 16 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد و166 حالة نشطة



سجّلت الجهة الصحية بالمنستير يومي 12 و13 أكتوبر الجاري 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليتطور مجموع الإصابات في الفترة مارس 2020 -13 أكتوبر الجاري إلى 39 ألفا و990 إصابة وفق آخر حصيلة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.



وبلغ العدد الجملي للحالات النشطة بالجهة إلى غاية 13 أكتوبر الجاري 166 حالة نشطة، والحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 13 حالة في حين أنّ مجموع الوفيات المصرّح بها لدى الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير إلى غاية 13 أكتوبر الجاري 1006 وفيات.

وحافظت ولاية المنستير إلى غاية 13 أكتوبر الجاري على تصنيفها كولاية ذات مستوى اختطار متوسط مسجلة خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة 12 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بالولاية في حين تراوحت الإصابات بمعتمدياتها بين 4 إصابات بمعتمدية المكنين المصنفة ذات اختطار ضعيف و28 إصابة بمعتمدية بني حسان ذات الاختطار المتوسط.

وسجلت الجهة الصحية بالمنستير في المقابل خلال الفترة مارس 2020-13 أكتوبر 2021 مجموع 38 ألفا و818 حالة شفاء منها 9 حالات بتاريخ 13 أكتوبر الجاري.





المنستير: تسجيل 16 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد و166 حالة نشطة



سجّلت الجهة الصحية بالمنستير يومي 12 و13 أكتوبر الجاري 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليتطور مجموع الإصابات في الفترة مارس 2020 -13 أكتوبر الجاري إلى 39 ألفا و990 إصابة وفق آخر حصيلة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.



وبلغ العدد الجملي للحالات النشطة بالجهة إلى غاية 13 أكتوبر الجاري 166 حالة نشطة، والحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 13 حالة في حين أنّ مجموع الوفيات المصرّح بها لدى الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير إلى غاية 13 أكتوبر الجاري 1006 وفيات.

وحافظت ولاية المنستير إلى غاية 13 أكتوبر الجاري على تصنيفها كولاية ذات مستوى اختطار متوسط مسجلة خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة 12 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بالولاية في حين تراوحت الإصابات بمعتمدياتها بين 4 إصابات بمعتمدية المكنين المصنفة ذات اختطار ضعيف و28 إصابة بمعتمدية بني حسان ذات الاختطار المتوسط.

وسجلت الجهة الصحية بالمنستير في المقابل خلال الفترة مارس 2020-13 أكتوبر 2021 مجموع 38 ألفا و818 حالة شفاء منها 9 حالات بتاريخ 13 أكتوبر الجاري.





بن عروس : بعد تقديم أكثر من 650 الف جرعة تلقيح ولاية بن عروس تتصدر أعلى نسبة في التطعيم ضد فيروس كورونا على المستوى الوطني



قال المدير الجهوي للصحة في ولاية بن عروس الذكتور المنصف الهواني في تصريح لـ(وات) اليوم الجمعة ان عدد الجرعات التي تم تقديمها على مستوى الجهة ضد فيروس كورونا تجاوز 650 ألف جرعة ، وهو ما جعل ولاية بن عروس الاولى على المستوى الوطني من حيث عدد الجرعات المقدمة كما تجاوزت المعدلات الوطنية المحقّقة في التطعيم سواء بالنسبة للذين أتموا تلقيحهم أو بالنسبة للذين تلقّوا الجرعة الأولى.



وبلغ عدد الذين أتموا تطعيمهم ضد الفيروس من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق 328385 شخصا وهو ما يعني بلوغ نسبة 60 بالمائة من إجمالي عدد السكان على المستوى الجهوي في الوقت الذي أحصت فيه وزارة الصحة نسبة الملقّحين من هذه الفئة على المستوى الوطني في حدود 37 بالمائة .

وفاقت أيضا نسبة تطعيم هذه الفئة بجرعة واحدة الـ 87 بالمائة ، من اجمالي عدد المدعوين و72 بالمائة من مجموع السكان حيث تلقى 395389 شخصا التطعيم بالجرعة الاولى في الوقت الذي لم يتجاوز فيه المعدل الوطني نسبة الـ 57 بالمائة .

وفي علاقة بالوضع الوبائي في الجهة ، ووفق آخر تحيين صادر عن الإدارة الجهوية للصحة فقد بلغ عدد الحالات الايجابية من 30 سبتمبر المنقضي والى حدود أول أمس الأربعاء 79 حالة ايجابية بنسبة 11 فاصل 15 بالمائة ألف ساكن.

ولم تسجّل الجهة طيلة نفس الفترة اية حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ، وتقلص عدد المقيمين بالمستشفى الجهوي الياسمينات الى 9 مقيمين 7 بقسم الإنعاش و2 بمسلك كوفيد.





سيدي بوزيد: انتفاع 151 ألفا و865 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"



بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الخميس، 151 ألفا و865 شخصا، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد 19" في سيدي بوزيد رفيق نصيبي. وأشار رفيق نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ 90 ألف شخص، فيما بلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 201 حالة وكانت أغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل بمنصة التلاقيح لتلقي التطعيم ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 204 آلاف و657 شخصا من ولاية سيدي بوزيد، حسب آخر تحيين.







قفصة: وفاة 974 شخصا بالجهة بسبب "كوفيد 19" منذ بداية إنتشاره



أودى فيروس "كورونا" منذ بداية إنتشاره في بلادنا في شهر مارس من سنة 2020، بحياة 974 شخصا من ولاية قفصة، وذلك من مجموع حوالي 16 ألفا طالتهم عدواه خلال نفس الفترة، أي بنسبة وفاة بلغت 6 فاصل واحد بالمائة.

وقال المدير الجهوي للصحّة، سالم ناصري، يوم الجمعة لـ(وات)، أن مصالح إدارة الصحّة قد رصدت آخر حالة وفاة بسبب الإصابة بهذا الوباء على صعيد ولاية قفصة منذ يومين، مضيفا أن عدد المصابين الذين لازالوا حاملين للفيروس هو حاليا في حدود 9 مصابين.

ويقيم من بينهم 4 مصابين بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقفصة، فيما خلت بقيّة الأقسام المُخصّصة لإيواء المرضى بهذا الفيروس بمستشفيات المتلوي وام العرائس والرديف، من المُصابين بالوباء.

وبخصوص تقدّم عمليات التطعيم بالتلاقيح المُضادّة لهذا الفيروس، أفاد سالم ناصري، بأن ما لايقلّ عن 289 ألف شخص من ولاية قففصة قد شملتهم حملات التلقيح منذ إنطلاقها في شهر مارس من العام الجاري ، من بينهم 112 ألفا تلقّوا الجرعتين الاولى والثانية.

وطالت عدوى فيروس "كورونا"منذ العام الماضي، 15 ألفا 895 شخصا من ولاية قفصة، تُوُفّي من بينهم 974 وتعافى 14 ألفا و 916.





جندوبة: تلقيح أكثر من 4400 تلميذ وتلميذة ضد فيروس "كورونا"



بلغ عدد التلاميذ الملقحين بولاية جندوبة، خلال الحملة الجهوية التي انطلقت منذ الثامن من شهر أكتوبر الجاري، والتي استمرت الى غاية مساء يوم أمس الخميس، أكثر من 4400 تلميذ وتلميذة، وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة في نشرة خاصة.



وشملت هذه الحملة، التي خصصت لمن فاقت أعمارهم 15 سنة من التلاميذ، كافة المعاهد الثانوية بولاية جندوبة والبالغ عددها 16 معهدا موزعة على كافة معتمديات الجهة.

وتفاوت عدد الملقحين بين معهد وآخر، حيث سجل أكبر عدد، خلال يوم 12 أكتوبر الجاري، بمعهد شارع البيئة بمعتمدية بوسالم، وذلك بتلقى 520 تلميذا وتلميذة التلقيح داخل المعهد، فيما رصد أقل عدد بمعهد أبو القاسم الشابي بغار الدماء، حيث لم يتعدّى عدد الملقحين بتاريخ 12 أكتوبر، 23 تلميذا وتلميذة.









سيدي بوزيد: انتفاع 151 ألفا و865 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"



بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الخميس، 151 ألفا و865 شخصا، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد 19" في سيدي بوزيد رفيق نصيبي. وأشار رفيق نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ 90 ألف شخص، فيما بلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 201 حالة وكانت أغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل بمنصة التلاقيح لتلقي التطعيم ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 204 آلاف و657 شخصا من ولاية سيدي بوزيد، حسب آخر تحيين.



الكاف: تسجيل حالة وفاة و 03 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، عن تسجيل حالة وفاة و3 إصابات جديدة بالعدوى بالفيروس التاجي، وذلك بعد صدور نتائج 100 تحليل مخبري لعينات رفعت بتاريخ 13 اكتوبر الجاري.

ويرتفع، وفق التحيين الجديد إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة، إلى 688 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19611إصابة مؤكدة تماثل منها 16541 إلى الشفاء.

واستقر، في ذات التحيين، عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 11 مصابا، منهم 06 يتوزعون على أقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 70 حالة.

وجدد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح ل(وات)، اليوم ،الدعوة إلى الإسراع باستكمال الجرعة الثانية للتلقيح لمن تلقوا الجرعة الأولى، والى القيام بالتلقيح لمن لم يتم تطعيمهم إلى حد الآن وذلك في إطار الحملة الوطنية للتلقيح التي ستتواصل إلى غاية يوم 18 أكتوبر الجاري.

وأشار، إلى أن الوضع الصحي يشهد انفراجا في الجهة في ظل ما وصفه" بتراجع انتشار الفيروس تبعا لعمليات التلقيح المكثفة التي أنجزت في كامل معتمديات الولاية "، وفق تقديره.







مدنين: تسجيل حالة وفاة و14 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" نصفها في صفوف تلاميذ معتمدية جربة ميدون



سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة حالة وفاة ارتفع على اثرها اجمالي وفايات فيروس "كورونا" الى 1148 حالة وفاة، فيما تم رصد 14 اصابة محلية جديدة بالفيروس، نصفها بمعتمدية جربة ميدون لتلاميذ، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).



وجاءت بقية الحالات المؤكدة في جربة حومة السوق 4ب حالات وحالة واحدة في كل من مدنين الجنوبية وبن قردان وجرجيس وبذلك ارتفع العدد الجملي للاصابات المحلية بفيروس "كورونا" الى 32667 اصابة.



وارتفعت حالات الشفاء الى 31456 حالة بتسجيل 19 حالة شفاء جديدة منها 4 حالات بكل من بن قردان وحومة السوق و3 حالات بكل من مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف وميدون وحالة شفاء واحدة بكل من اجيم ومدنين الشمالية.



وبلغت من جهة اخرى الجرعات المقدمة في اطار عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" يوم امس 2251 جرعة بين مختلف مراكز التلقيح الخمسة، ليتطور العدد الجملي للجرعات منذ انطلاق حملة التلقيح في شهر مارس الماضي الى 304 الاف و959 جرعة.





