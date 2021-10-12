الجامعة العامة للتعليم الاساسي تطالب وزارة التربية بصرف مستحقات منظوريها المالية وتدعوها الى فتح باب المفاوضات الاجتماعية

Publié le Mardi 12 Octobre 2021 - 12:07قراءة: 0 د, 56 ث
طالبت الجامعة العامة للتعليم الاساسي وزارة التربية بصرف مستحقات منظوريها المالية ودعتها الى فتح باب المفاوضات الاجتماعي .

واكد الناطق باسم الجامعة، توفيق الشابي، في تصريح ل(وات) الاثنين، ان الوزارة لم تصرف الى حدود اليوم منحة العودة المدرسية لفائدة المعلمين والاساتذة للسنة الدراسية الحالية، كما لم يتحصل عدد من المعلمين على منحة الريف المتعلقة بالسنة الدراسية 2020/ 2021.

وقال، الشابي في تصريح ل(وات)، الثلاثاء، ان الاعوان الوقتيين والمتعاقدين لم يتحصلوا الى حدود اليوم على مستحقاتهم المالية الراجعة بالنظر الى السنة الدراسية الماضية.

واعتبر الشابي ان وزارة التربية تتلكأ في الايفاء بتعهداتها بتعلة عدم تعيين حكومة مشددا بالقول "اليوم وبعد الاعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة لم يعد للوزارة اية حجة وعليها ان تفتح باب الحوار والانطلاق في المفاوضات الاجتماعية حول المطالب المهنية للقطاع.

وقال ان الجامعة قد اصدرت مراسلات لجميع الفروع الجامعية التابعة لها حتى تقوم باصدار برقيات يتم ارسالها الى الوزارة او الى المندوبيات الجهوية حول تنظيم تحركات احتجاجية في كامل تراب الجمهورية دفاعا عن ماعتبره مكتسبات مهددة

وكان رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد اعلنت عن تركيبة حكومتها، التي تضمنت 25 عضوا من بينهم 9 نساء، وقد تم اعادة تعيين فتحي السلاوتي في منصب وزير التربية.

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