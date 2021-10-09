ينتظم رالي الشط الدولي من 24 أكتوبر الجاري إلى غاية غرة نوفمبر 2021 بالجنوب التونسي.



ويشرف على تنظيم الرالي الذي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين منذ أول نسخة له سنة 1981 كل من الجامعة التونسية للسيارات والجامعة التونسية للدراجات النارية والأنشطة التابعة.



يتضمن برنامج الرالي 10 مراحل بمسافة جملية تقدر ب 2600 كلم ويشارك فيه متسابقون من جنسيات مختلفة. ويعتبر حدثا رياضيا وسياحيا بإمتياز بما أنه يستقطب عددا هاما من السياح.



ولتوفير ممهدات نجاح الرالي إنتظم بمقر الجامعة التونسية للسيارات يوم الجمعة إجتماع تنسيقي حضره ممثلون عن القطاعات المتداخلة من أمن و دفاع و سياحة و ديوانة ومنظمون .

وقد تم التطرق إلى برنامج التظاهرة و السبل الكفيلة لتسهيل الإجراءات الإدارية و الديوانية من أجل ضمان إنجاحها.



