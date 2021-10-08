كرة السلة - الزهراء الرياضية تنهزم في نصف النهائي امام الكويت الكويتي

وات - خسر فريق الزهراء الرياضية امام نادي الكويت الكويتي بنتيجة 80-83 في المباراة التي اقيمت بينهما يوم الجمعة بقاعة برج العرب بمدينة الاسكندرية ضمن الدور نصف النهائي للبطولة العربية للاندية البطلة لكرة السلة.



وسيكتفي ممثل كرة السلة التونسية بخوض اللقاء الترتيبي من اجل المركز الثالث يوم السبت بقاعة برج العرب انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر امام المنهزم من الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجمع في وقت لاحق بين الاهلي المصري ومواطنه الاتحاد السكندري.

وكانت الزهراء تاهلت الى المربع الذهبي بتغلبها يوم الاربعاء على اتحاد الفتح المغربي بنتيجة 82-80 في حين ازاح الكويت الكويتي في ربع النهائي وداد بوفاريك الجزائري بالفوز عليه 98-77.



وخلال الدور الاول، فازت الزهراء الرياضية على الوكرة القطري 81-51 واليرموك الكويتي 95-65 واليوناني السوداني 112-36 والشارقة الاماراتي 88-81.



