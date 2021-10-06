تصفيات مونديال-2022 (منطقة إفريقيا): برنامج الجولة الثالثة

برنامج الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم-2022 في كرة القدم المقررة في الفترة ما بين 6 و 9 أكتوبر.
يوم 6 اكتوبر 2021
المجموعة التاسعة
الملعب الكبير - مراكش (المغرب) : السودان - غينيا س17
مركب مولاي الأمير عبد الله - الرباط : المغرب - غينيا بيساو س20 30دق
يوم 7 اكتوبر 2021
المجموعة الثالثة
ملعب أكرا الرياضي (غانا) : ليبيريا - الرأس الأخضر س14
ملعب تسليم بالوجان - لاغوس : نيجيريا - جمهورية افريقيا الوسطى س17
المجموعة العاشرة
ملعب الشهداء - كينشاسا : جمهورية الكونغو الديمقراطية - مدغشقر س14
ملعب بنجامين مكابا - دار السلام : تنزانيا - البنين س14
المجموعة الثانية
ملعب مالابو : غينيا الاستوائية - زامبيا س17
الملعب الأولمبي حمادي العقربي - رادس : تونس - موريتانيا س20
المجموعة الخامسة
ملعب نياميرامبو - كيغالي : رواندا - أوغندا س17
ملعب أغادير (المغرب) : مالي - كينيا س20
يوم 8 اكتوبر 2021
المجموعة الرابعة
ملعب أورلاندو - جوهانسبورغ (جنوب افريقيا) : مالاوي - كوت ديفوار س13
ملعب بيباندا - دوالا : الكاميرون - الموزمبيق س17
المجموعة السادسة
ملعب 11 نوفمبر - لواندا : أنغولا - الغابون س17
ملعب برج العرب - الإسكندرية : مصر - ليبيا س20
المجموعة الاولى
ملعب مصطفى تشاكر - البليدة : الجزائر - النيجر س20
ملعب مراكش (المغرب) : جيبوتي - بوركينافاسو س20
يوم 9 اكتوبر 2021
المجموعة السابعة
ملعب بحر دار - بحر دار : إثيوبيا - جنوب افريقيا س14
ملعب كايب كوست الجديد - كايب كوست : غانا - زيمبابوي س17
المجموعة الثامنة
ملعب كيغوي - لومي : الطوغو - الكونغو س17
ملعب لات ديور - تييس : السنغال - ناميبيا س 20
يوم 6 اكتوبر 2021
المجموعة التاسعة
الملعب الكبير - مراكش (المغرب) : السودان - غينيا س17
مركب مولاي الأمير عبد الله - الرباط : المغرب - غينيا بيساو س20 30دق
يوم 7 اكتوبر 2021
المجموعة الثالثة
ملعب أكرا الرياضي (غانا) : ليبيريا - الرأس الأخضر س14
ملعب تسليم بالوجان - لاغوس : نيجيريا - جمهورية افريقيا الوسطى س17
المجموعة العاشرة
ملعب الشهداء - كينشاسا : جمهورية الكونغو الديمقراطية - مدغشقر س14
ملعب بنجامين مكابا - دار السلام : تنزانيا - البنين س14
المجموعة الثانية
ملعب مالابو : غينيا الاستوائية - زامبيا س17
الملعب الأولمبي حمادي العقربي - رادس : تونس - موريتانيا س20
المجموعة الخامسة
ملعب نياميرامبو - كيغالي : رواندا - أوغندا س17
ملعب أغادير (المغرب) : مالي - كينيا س20
يوم 8 اكتوبر 2021
المجموعة الرابعة
ملعب أورلاندو - جوهانسبورغ (جنوب افريقيا) : مالاوي - كوت ديفوار س13
ملعب بيباندا - دوالا : الكاميرون - الموزمبيق س17
المجموعة السادسة
ملعب 11 نوفمبر - لواندا : أنغولا - الغابون س17
ملعب برج العرب - الإسكندرية : مصر - ليبيا س20
المجموعة الاولى
ملعب مصطفى تشاكر - البليدة : الجزائر - النيجر س20
ملعب مراكش (المغرب) : جيبوتي - بوركينافاسو س20
يوم 9 اكتوبر 2021
المجموعة السابعة
ملعب بحر دار - بحر دار : إثيوبيا - جنوب افريقيا س14
ملعب كايب كوست الجديد - كايب كوست : غانا - زيمبابوي س17
المجموعة الثامنة
ملعب كيغوي - لومي : الطوغو - الكونغو س17
ملعب لات ديور - تييس : السنغال - ناميبيا س 20
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