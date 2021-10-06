تصفيات مونديال-2022 (منطقة إفريقيا): برنامج الجولة الثالثة

برنامج الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم-2022 في كرة القدم المقررة في الفترة ما بين 6 و 9 أكتوبر.

يوم 6 اكتوبر 2021





المجموعة التاسعة

الملعب الكبير - مراكش (المغرب) : السودان - غينيا س17

مركب مولاي الأمير عبد الله - الرباط : المغرب - غينيا بيساو س20 30دق



يوم 7 اكتوبر 2021

المجموعة الثالثة

ملعب أكرا الرياضي (غانا) : ليبيريا - الرأس الأخضر س14

ملعب تسليم بالوجان - لاغوس : نيجيريا - جمهورية افريقيا الوسطى س17



المجموعة العاشرة

ملعب الشهداء - كينشاسا : جمهورية الكونغو الديمقراطية - مدغشقر س14

ملعب بنجامين مكابا - دار السلام : تنزانيا - البنين س14



المجموعة الثانية

ملعب مالابو : غينيا الاستوائية - زامبيا س17

الملعب الأولمبي حمادي العقربي - رادس : تونس - موريتانيا س20



المجموعة الخامسة

ملعب نياميرامبو - كيغالي : رواندا - أوغندا س17

ملعب أغادير (المغرب) : مالي - كينيا س20



يوم 8 اكتوبر 2021

المجموعة الرابعة

ملعب أورلاندو - جوهانسبورغ (جنوب افريقيا) : مالاوي - كوت ديفوار س13

ملعب بيباندا - دوالا : الكاميرون - الموزمبيق س17



المجموعة السادسة

ملعب 11 نوفمبر - لواندا : أنغولا - الغابون س17

ملعب برج العرب - الإسكندرية : مصر - ليبيا س20



المجموعة الاولى

ملعب مصطفى تشاكر - البليدة : الجزائر - النيجر س20

ملعب مراكش (المغرب) : جيبوتي - بوركينافاسو س20



يوم 9 اكتوبر 2021

المجموعة السابعة

ملعب بحر دار - بحر دار : إثيوبيا - جنوب افريقيا س14

ملعب كايب كوست الجديد - كايب كوست : غانا - زيمبابوي س17



المجموعة الثامنة

ملعب كيغوي - لومي : الطوغو - الكونغو س17

ملعب لات ديور - تييس : السنغال - ناميبيا س 20







