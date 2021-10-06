تصفيات مونديال-2022 (منطقة إفريقيا): برنامج الجولة الثالثة

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 15:21قراءة: 1 د, 19 ث
برنامج الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم-2022 في كرة القدم المقررة في الفترة ما بين 6 و 9 أكتوبر.
يوم 6 اكتوبر 2021


المجموعة التاسعة
الملعب الكبير - مراكش (المغرب) : السودان - غينيا س17
مركب مولاي الأمير عبد الله - الرباط : المغرب - غينيا بيساو س20 30دق

يوم 7 اكتوبر 2021
المجموعة الثالثة
ملعب أكرا الرياضي (غانا) : ليبيريا - الرأس الأخضر س14
ملعب تسليم بالوجان - لاغوس : نيجيريا - جمهورية افريقيا الوسطى س17

المجموعة العاشرة
ملعب الشهداء - كينشاسا : جمهورية الكونغو الديمقراطية - مدغشقر س14
ملعب بنجامين مكابا - دار السلام : تنزانيا - البنين س14

المجموعة الثانية
ملعب مالابو : غينيا الاستوائية - زامبيا س17
الملعب الأولمبي حمادي العقربي - رادس : تونس - موريتانيا س20

المجموعة الخامسة
ملعب نياميرامبو - كيغالي : رواندا - أوغندا س17
ملعب أغادير (المغرب) : مالي - كينيا س20

يوم 8 اكتوبر 2021
المجموعة الرابعة
ملعب أورلاندو - جوهانسبورغ (جنوب افريقيا) : مالاوي - كوت ديفوار س13
ملعب بيباندا - دوالا : الكاميرون - الموزمبيق س17

المجموعة السادسة
ملعب 11 نوفمبر - لواندا : أنغولا - الغابون س17
ملعب برج العرب - الإسكندرية : مصر - ليبيا س20

المجموعة الاولى
ملعب مصطفى تشاكر - البليدة : الجزائر - النيجر س20
ملعب مراكش (المغرب) : جيبوتي - بوركينافاسو س20

يوم 9 اكتوبر 2021
المجموعة السابعة
ملعب بحر دار - بحر دار : إثيوبيا - جنوب افريقيا س14
ملعب كايب كوست الجديد - كايب كوست : غانا - زيمبابوي س17

المجموعة الثامنة
ملعب كيغوي - لومي : الطوغو - الكونغو س17
ملعب لات ديور - تييس : السنغال - ناميبيا س 20



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